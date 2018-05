Anzeige

Viernheim.Wenn sich Holger Bläß einmal im Monat Freunde zu seiner Konzertreihe ins Coyote Café einlädt, dann ist Improvisation angesagt und auch gewünscht. Das beginnt beim Aufbau der Bühne und der Technik, geht weiter mit der Auswahl der Musiker und natürlich bis hin zur Interpretation der Songs. So entsteht jedes mal eine ganz besondere und einmalige Atmosphäre. Diesmal hatten sich einmal mehr fünf Künstler zusammengefunden, die perfekt miteinander harmonierten und den Besuchern eine ganz besondere Party bescherten.

Vor dem ersten Ton wurde improvisiert, denn es fehlte das Podest für die kleine Bühne, ursprünglich wollte man ja auch im Biergarten auftreten, andererseits musste ein Ersatz für die erkrankte Sängerin Jasmin Perret gefunden werden. Mit Christian Stockert wurde ein ausgezeichneter Musiker verpflichtet, der in Viernheim kein Unbekannter ist. Auch Tansy Davis war schon im Coyote Café zu Gast. Die deutsch-amerikanische Sängerin, die gerne mit ihrem schwäbischen Dialekt kokettiert, versteht es ausgezeichnet, an vorderster Front für gute Stimmung zu sorgen. Sie bezieht auch immer mal das Publikum mit ein, ob als Chor oder als Echo. Diesmal musste sogar ein Gast aus der ersten Reihe herhalten und Grand, wie er sich nannte, machte seine Aufgabe ausgezeichnet. Abgerundet wurde der unterhaltsame Abend durch das virtuose Spiel der drei Instrumentalisten. Gastgeber und Gitarrist Holger Bläß begrüßte nach längerer Zeit wieder die Bassistin Angie Taylor. Johannes Willinger am Schlagzeug zählte dagegen in jüngerer Zeit zu den musikalischen Stammgästen.

Außergewöhnliche Interpretation

Zusammen mit den Sängern wurden die Lieder auf außergewöhnliche Art und Weise interpretiert. Mitten im Stück wechselten die Interpreten das Thema mehrfach, fanden aber immer wieder zurück zum roten Faden. Besonders witzig war das, als Tansy Davis das deutsche Kinderlied „Bruder Jakob“ einfließen ließ und der Coyoty-Chor mit einstimmte. Heimatminister Horst Seehofer hätte seine helle Freude gehabt.