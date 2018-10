Christine B. präsentiert Herbst- und Winterkleidung

Viernheim.Das Viernheimer Modegeschäft von Christine Bugert – unter dem Namen mit ihrem Initial Christine B. in der Region bekannt – feiert in diesem Jahr Geburtstag. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es in der Innenstadt aktuelle und exklusive Bekleidung für Damen und Herren. Dabei gab es immer wieder kleine Modenschauen, bei denen die neuesten Modelle präsentiert wurden. So auch jetzt, als „hauseigene Models“ in der Boutique in der Rathausstraße die Herbst- und Winterkollektion präsentierten.

Es ging wieder einmal eng zu bei Christine B., denn zahlreiche Kundinnen wollten sich an Ort und Stelle informieren, was demnächst im Kleiderschrank hängen und auf der Straße getragen werden muss. Gezeigt wurden Teile von namhaften Herstellern wie Marc Aurel, Monari, Sem Per Lei, Louis und Mia, Raffaello Rossi und Lecomte. Das trifft auch auf die Herrenkollektion zu, wo man Markenartikel von Qlymp, Pierre Cardin, Roy Robson, Falke, Kaulberg und Fynch Hatton findet.

Kräftige Farbkleckse

Aktuell sind mehrere Grautöne und Schwarz zu sehen, dazu kommt Beige, alles ist bestens kombinierbar. Bei Christine B. kamen zudem spannende Farbkleckse in Curry oder ein kräftiges Rot zu dieser gedeckten Palette hinzu.

Bei den Materialien wird von der Einzelhandelskauffrau schon seit Jahren viel Wert auf hohe Qualität gelegt. Qualität, die von den Kunden in Viernheim immer noch sehr geschätzt wird. Ebenso wie die fachliche und individuelle Beratung durch das freundliche Personal: Die gibt es bei Bestellungen im Internetshop einfach nicht. JR

