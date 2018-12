City-Gemeinschaft wirbt

Viernheim.Das Weihnachtsgewinnspiel 2017 ist allen Beteiligten mit zahlreichen attraktiven Preisen noch in bester Erinnerung. In diesem Jahr winkt als Hauptgewinn eine Reise nach Potsdam für zwei Personen – und gleich für drei Nächte im 4-Sterne-Hotel inklusive Bahnfahrt und Stadtführung. Überaus verlockend auch der zweite und dritte Preis: ein Gutschein für eine Brille im Wert von 300 Euro und eine Edelstahl-Einbaumikrowelle von Neff.

Christine Bugert und Alexandra Kohm-Killat von der City-Gemeinschaft Viernheim rufen zur Teilnahme auf: „Schließlich gibt es noch weitere rund 100 Preise im Gesamtwert von über 5000 Euro zu gewinnen.“

Teilnahmekarten sind in allen City-Geschäften erhältlich: ausfüllen und in einem der teilnehmenden Geschäfte abgeben. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt, Teilnahmeschluss ist am 15. Dezember, die Auslosung am 17. Dezember. Pro Teilnehmer können maximal fünf Karten eingereicht werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Liste aller Preise ist unter www.citygemeinschaft-viernheim.de einsehbar.

Seinen Dank richtet Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz an alle Sponsoren. Die Übergabe der drei Hauptgewinne an die glücklichen Gewinner ist am 20. Dezember um 18 Uhr in den Räumen der Sparkasse Starkenburg vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.12.2018