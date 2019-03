Citylauf bringt Familien auf Trab

Viernheim.So früh wie nie findet der Viernheimer Citylauf in diesem Jahr statt. Das Familienlauffest steigt schon am Samstag, 6. April. Dann drehen die Schüler, die Jugendlichen, die Hobbysportler und die ambitionierten Läufer ihre Runden in der Innenstadt.

Im vergangenen Jahr war man nach 20 Jahren vom angestammten Juni-Termin auf den April ausgewichen. Der 22. Viernheimer Citylauf ist nun am

...