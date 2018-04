Clown erzählt Geschichten aus dem Leben

Anzeige

Viernheim.. Es ist so einfach, Menschen zum Lachen zu bringen, vorausgesetzt, man verfügt über die Fähigkeiten eines Peter Shub. Der international bekannte Clown redet lange Zeit nichts, lässt nur seinen Körper sprechen und benutzt alltägliche Gegenstände. Auf Einladung des Vereins „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ präsentiert der Künstler am Samstagabend im Treff im Bahnhof sein Programm „Für Garderobe keine Haftung“ – und reißt dabei die Besucher immer wieder von den Sitzen.

Peter Shub lässt sich von einer Leine ziehen, an der kein Hund ist, hängt als Kleiderbügel in einem Trenchcoat so krumm an der Garderobe, dass der Kopf im Mantelinneren fast verschwindet. Er verlängert seinen Arm schier endlos, rückt den schiefen Hals mit dem Knacken eines Plastikbechers wieder gerade, bevor er sich an einem Kamerastativ zu schaffen macht, das scheinbar laufen kann. Immer wieder wird auch das Publikum eingebunden und dem Zuschauer schon einmal ein Schuh abgenommen, der dann als Requisite dient.

Stativ wird zur Geliebten

Mit Gesten, Blicken, Andeutungen und Zurufen fasziniert Peter Shub seine Gäste. Der US-Amerikaner spielt nicht nur eine, sondern gleich mehrere Figuren. Da wird das Stativ zur Geliebten, der Garderobenständer zur Falle. Als Zugabe stellt er gekonnt seine Geburt nach, die am 12. Mai 1957 in Philadelphia, Pennsylvania, erfolgte. Das Publikum hat sichtlich Spaß an diesem Clown, der ihm mit winzigen Details vorführt, wie Freude, Missgunst oder Irritationen entstehen. Die meisten Gags werden eigentlich nur angedeutet, der Besucher denkt die Geschichte zu Ende, sodass der Komiker nichts mehr sagen muss. Peter Shub redet, singt, rezitiert Gedichte oder spielt einfach nur Geschichten aus dem Leben nach.