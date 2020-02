Clown Heiko tanzt mit jungen Narren

Viernheim.„Ho!“ ruft Clown Heiko und die Kinder rufen begeistert zurück: „Ah!“ Die Mädchen und Jungen biegen sich fast vor Lachen, weil der lustige Clown den Viernheimer Fastnachtsschlachtruf immer wieder verkehrt herum ausruft.

Am Rosenmontag ist das Viernheimer Bürgerhaus traditionell fest in Narrenhand – auch wenn es ziemlich kleine Hände sind. Hunderte Kinder sind mit Mama, Papa, Oma und Opa gekommen, um mit dem CdG-Clown ordentlich Fastnacht zu feiern. Keine einfache Aufgabe für den Spaßmacher, die große Kinderschar bei Laune zu halten. Auf der Bühne hat Heiko Flueß aber tatkräftige Unterstützung, die Helfer bauen in Windeseile die Spiele wie Berliner-Essen oder Kartonlauf auf. Die lustigen Spiele wechseln sich mit großen Tanzrunden ab, da dürfen alle kleinen Narren auf der großen Bühne tanzen.

Bienen und Indianer zu Gast

Zweimal dürfen die kleinen Clowns, Einhörner, Engel und Teufel aber einfach nur zuschauen und genießen. Denn beim Kindermaskenball des CdG dürfen die Auftritte der eigenen Garden nicht fehlen. Zunächst legt die „Sternengarde“ einen zackigen Auftritt in ihren Gardeuniformen hin. Und bei der Zugabe kann Clown Heiko sogar direkt mittanzen. Später sind die „Konfettis“ mit ihrem Showtanz auf der Bühne und entführen die Besucher zu „1001 Nacht“.

Vor der Bühne warten indes die Marienkäfer und Rehe, die Superhelden und Polizisten darauf, dass es mit Tanz und Spiel weiter geht. Die kleinen Mädchen bewundern ihre Kostüme und Kleider mit viel Glitzer oder den tollen Kopfschmuck, die Jungs sind als Vampir, Indianer oder Rennfahrer verkleidet. Auch viele tierische Kostümierungen gibt es: Schmetterlinge und Bienchen mit großen Flügeln, Raubkatzen oder Disney-Mäuse.

Das schönste Kostüm des Nachmittags wird erst am Ende prämiert, bis dahin hält Clown Heiko die Kinder bei Laune. Beim Eierlauf, dem Ballontanz oder der Reise nach Jerusalem werden die kleinen Narren gefordert. Die Sieger freuen sich über süße Belohnungen und haben mächtig Spaß bei den Fastnachtsspielchen.

Ganz am Ende bekommen vor allem die kleinen Prinzessinnen große Augen – denn da kommt die richtige Regentin zu den Kindern. Melanie I. von Feuer und Flamme macht auf ihrer Rosenmontagstour mit dem Elferrat des Clubs der Gemütlichen natürlich auch einen kurzen Stopp im Bürgerhaus – und lässt es sich nicht nehmen, mit den kleinen Prinzessinnen zu schunkeln, zu spielen und zu tanzen. su

