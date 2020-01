Clown Paul ermittelt im TiB

Viernheim.Das Theater am TiB (TaT) lädt am Freitag, 24. Januar, zur ersten Vorstellung des Jahres ein. Um 15 Uhr heißt es „Clown Paul ermittelt“. Nach einem lustigen Arbeitstag kommt der Clown nach Hause und stellt fest, dass seine geliebte Pfeife verschwunden ist. Paul ermittelt in alle Richtungen und holt aus seinem Detektivkoffer alles Mögliche hervor, das ihm helfen könnte. Außerdem stellt er bei seiner Detektivarbeit viele Fragen, die von den Kindern beantwortet werden. Ob es ihnen gelingt, die Pfeife wiederzufinden, zeigt sich erst am Ende des Mitmachtheaterstücks. Für „Clown Paul ermittelt“ gibt es noch wenige Restkarten, die am Freitag an der Tageskasse im TiB erhältlich sind. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020