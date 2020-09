Cluster vorerst eingedämmt

Viernheim.Drei neue Corona-Infektionen hat das Landratsamt des Kreises Bergstraße am Montagabend aus Viernheim gemeldet. Damit sind in der Stadt aktuell zehn aktive Fälle bekannt. Das Cluster, das unter anderem im Zusammenhang mit einer Geburtstags- und verspäteten Abiturfeier Ende August steht, scheint weitestgehend eingedämmt. Das erklärt eine Sprecherin des Kreises Bergstraße auf Anfrage dieser Redaktion. Allerdings werde bei jeder neuen Meldung geprüft, ob ein Zusammenhang bestehe.

Bei der am Freitag an der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) gemeldeten Infektion sei das jedoch nicht der Fall. Dort war das Virus bei einer Schülerin einer zehnten Klasse nachgewiesen worden. Nach Angaben der Sprecherin des Kreises werden nun die engen Kontaktpersonen des Mädchens getestet. Die Ergebnisse liegen zwar noch nicht vor. Auch unabhängig davon müssen die Kontaktpersonen aber bis zum 13. September in Quarantäne bleiben. „Das betrifft die Klasse des Mädchens, weitere Schüler, die mit ihm direkten Kontakt hatten, und zwei Lehrer“, erklärt Markus Taube, Schulleiter der FFS. Für die anderen Klassen läuft der Unterricht aber normal weiter. Die Stunden der beiden betroffenen Lehrer übernehmen Kollegen, betont Taube. „Wir befinden uns in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und setzen dessen Vorgaben genau um.“

An der Albertus-Magus-Schule (AMS) befanden sich am Montag noch zwölf Lehrer sowie die Klasse 8d und ein Religionskurs der Klasse 8c in häuslicher Quarantäne, berichtet Schulleiterin Ursula Kubera. Ende August war das Coronavirus zuerst bei zwei Schülern der Jahrgangsstufen 10 und 11 und ein paar Tage später bei einem in der Jahrgangsstufe 8 eingesetzten Schulbegleiter nachgewiesen worden.

„Alle direkten Kontaktpersonen wurden getestet, wobei keine weiteren Infektionen festgestellt wurden“, so Kubera. Zur Sicherheit mussten aber alle Betroffenen zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben. Zeitweise konnten daher 25 von 62 Kollegen nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden.

Nun enden diese Zeiten jedoch nach und nach. „Die Jahrgänge 10 und 11 haben seit Freitag wieder Präsenzunterricht“, so Kubera. Sechs Lehrer sowie die Schüler der 8c werden am Dienstag, die sechs anderen Lehrer und die Klasse 8d am Mittwoch an die AMS zurückkehren. Ab diesem Tag soll dann wieder der normale Betrieb mit Präsenzunterricht laufen. „Ich hoffe, dass es dabei bleibt“, so Kubera.

Feste Lerngruppen

Seit Freitag sind auch mehrere Erst- und Zweitklässler der Schillerschule, die wegen zwei Corona-Fällen in Quarantäne gemusst hatten, zurück im Präsenzunterricht. Das berichtet Schulleiterin Stefanie Brand. Zunächst behielt die Schule jedoch das System der vergangenen gut zwei Wochen bei. Es sieht vor, dass Lehrer nur in genau festgelegten Lerngruppen unterrichten. Denn am Freitag war bekanntgeworden, dass zwei Kinder aus den Jahrgangsstufen 2 und 4 Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Die Testergebnisse erhielt die Schule erst am Montagnachmittag. „Sie waren negativ“, berichtet Brand erleichtert. Daher kann an der Schillerschule am Mittwoch erneut der eingeschränkte Regelbetrieb beginnen.

Normaler Betrieb herrscht auch wieder bei der Ersten Fußballmannschaft des TSV Amicitia, wo zeitweise 26 Personen in Quarantäne gemusst hatten. „Seit Freitag sind alle Spieler wieder im Training“, erklärt der Erste Vorsitzende Peter Hoffmann auf Anfrage. Außer dem Ende August positiv getesteten Spieler seien keine weiteren Corona-Fälle festgestellt worden, „weder in der Mannschaft noch im restlichen Verein. Unser Konzept hat sich bewährt und wir haben die Trainingslisten gleich an das Gesundheitsamt weitergegeben, sodass alle Kontaktpersonen schnell benachrichtigt werden konnten.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020