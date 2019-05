„Cockteels“ und Torte im Angebot

Viernheim.„Unsere Geschäfte sind voll mit Neuerungen für Frühjahr und Sommer“, wirbt Alexandra Kohm-Killat für den verkaufsoffenen Sonntag. Die Citygemeinschaft lädt am 19. Mai, 13 bis 18 Uhr, zum Stöbern und Shoppen in die Innenstadt-Geschäfte ein. „Es gibt druckfrische Sommerlektüre“, sagt die Chefin der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“, „aber auch tolle Frühjahrs- und Sommermode, zum Beispiel bei Christine B.“

Die Läden locken am verkaufsoffenen Sonntag nicht nur mit besonderen Speisen und Getränken. Im Artee-Laden werden „Cockteels“ ausgeschenkt. „Das sind Cocktails auf Teebasis, mit und ohne Alkohol“, verrät Edith Kempf. Das Café Rall wird wieder die „Viernheimer Torte“ servieren, die man im vergangenen Jahr zu diesem Anlass kreiert hat.

Modenschau und Workshops

Die Gewerbetreibenden haben sich außerdem allerhand Aktionen einfallen lassen. Renate Müller von der „Nähgalerie“ bietet einen Patchwork-Tag mit Präsentationen und Workshops an. Eine Modenschau gibt es um 14 Uhr bei der „Stoff-Ecke“. Beim Triathlon- und Laufshop Brandmüller ist ein Orthopädiemeister zu Gast.

Sein Glück kann man bei der Tombola von Magnus-Spiele versuchen. Rabatte und Angebote gibt es bei fresh fotostudio, Optik Fischer, Optik und Akustik Zander, Perle am Rathaus, CS Medical und „Mondperle“. Im Radhaus Hofmann findet in Zusammenarbeit mit den Triathleten des TSV Amicitia ein Fahrradflohmarkt statt. Wer sein Bike verkaufen will oder ein gebrauchtes Rad sucht, ist hier genau richtig. su

