Corona-Fälle an AMS und AvH

Viernheim.17 weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen sind am Donnerstag aus Viernheim gemeldet worden. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Damit sind aus der Stadt 69 aktive Fälle bekannt. Betroffen sind dabei die Albertus-Magnus-Schule und die Alexander-von-Humboldt-Schule. Darüber hatte der Kreis Bergstraße bereits am Mittwoch informiert. AvH-Leiterin Cornelia Kohl berichtete am Donnerstag auf Anfrage von insgesamt vier Infektionsfällen an der Europaschule. Die Klasse 5bR befinde sich aufgrund eines betroffenen Schülers mittlerweile zu Hause und werde „im Distanzunterricht“ betreut. In Quarantäne sind wegen dieses Falls auch eine Lehrkraft und zwei Referendare.

Positiv auf das Virus getestet wurden nach Angaben der Oberstudiendirektorin außerdem jeweils ein Schüler der Klassen 8bG, 10bG und 12bG. Die daraus folgenden Entscheidungen würden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt getroffen, betonte Cornelia Kohl. Es stünden weitere Tests an, möglicherweise müssten nach Rücksprache mit den Betroffenen noch weitere Personen in Quarantäne. Ziel der AvH sei es, trotz der angespannten Situation möglichst viel Normalität zu bieten – „ohne irgendein Risiko für andere Betroffene einzugehen“.

Schulklasse zu Hause

Nach einem Corona-Fall unter den Schülern der AMS wurde die betroffene Klasse und die Lehrkraft, die die Person unterrichtet hat, nach Hause geschickt. Das teilte Schulleiterin Ursula Kubera dieser Redaktion mit. Sie hält es für möglich, dass noch weitere Fälle hinzukommen, glaubt aber nicht, dass das Gymnasium komplett geschlossen werden könnte. Kubera erklärt dies mit dem veränderten Umgang mit der Quarantäne. Entscheidend dafür sei mittlerweile, wie intensiv der Kontakt zwischen den Beteiligten war.

Für das gesamte Kreisgebiet wurden am Donnerstag 66 neue Infektionen gemeldet. Hier sind 416 aktive Fälle bekannt. Sieben Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich momentan in einem Krankenhaus im Kreis. Zudem besteht bei fünf weiteren Patienten ein entsprechender Verdacht. wk

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020