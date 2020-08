Corona-Fall bei den Fußballern

Viernheim.. In der ersten Herrenmannschaft des TSV Amicitia gibt es einen Corona-Fall. Das 26-köpfige Fußballteam, inklusive Betreuer, befindet sich ab sofort in häuslicher Quarantäne. Das teilte der geschäftsführende Vorstand des Vereins am Freitagabend mit. Das für Samstag, 22. August, im Waldstadion geplante Pokalspiel gegen Rot-Weiß Rheinau wurde bereits abgesagt. Laut der Presseerklärung ist ein

