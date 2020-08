Corona-Fall bei Viernheimer Fußballern

Viernheim. In der ersten Herrenmannschaft des TSV Amicitia gibt es einen Corona-Fall. Das ganze Fußballteam, inklusive Betreuer, befindet sich ab sofort in häuslicher Quarantäne. Das teilte der geschäftsführende Vorstand des Vereins am Freitagabend mit. Das für Samstag, 22. August, im Waldstadion geplante Pokalspiel gegen Rot-Weiß Rheinau wurde bereits abgesagt. Laut der Presseerklärung ist ein Spieler der Blau-Grünen unter der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei aber „frei von Krankheitssymptomen“. Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße habe die Bearbeitung des Falles übernommen und weitere Maßnahmen eingeleitet. „Aufgrund des engen Kontakts der Spieler zueinander im Mannschaftsport“ habe die Kreisbehörde für die Akteure eine vorsorgliche Quarantäne verfügt. Darüber hinaus sollen die Sportler getestet werden.

SG beim SV Schriesheim gefordert

Während Kreisligist TSV Amicitia nun pausieren muss, ist A-Ligist SG Viernheim am Sonntag, 23. August, 17 Uhr, wie geplant beim Ligakonkurrenten SV Schriesheim gefordert. Die Orangenen gelten in der Partie des Mannheimer Kreispokals als Außenseiter. Das Viernheimer Team setzte sich am vergangenen Wochenende bei der TSG/Eintracht Plankstadt 2 souverän mit 3:0 durch und konnte sich dabei auf seine stabile Deckung verlassen. Mit dieser defensiven Taktik möchte Trainer Sven Paulsen auch bis zu Winterpause agieren.

Die Bergsträßer hatten beim 3:1-Heimerfolg gegen den FK Bosna Mannheim in der ersten Pokalrunde schon etwas mehr Mühe. Trotzdem werden dem Team von Trainer Karlheinz Lohnert durchaus Chancen auf den Titel in der Kreisklasse A2 eingeräumt. wk/JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.08.2020