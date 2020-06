Corona verhindert große Feier

Viernheim.73 Schüler der Albertus-Magnus-Schule (AMS) haben das Abitur bestanden. 77 Jugendliche des Abschlussjahrgangs legten die schriftlichen Prüfungen ab, zwei Prüflinge traten nicht zum mündlichen Abitur an, und zwei Schüler haben die mündlichen Prüfungen nicht bestanden.

Eine Akademische Feier findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Die Abiturienten bekommen ihre Abschlusszeugnisse am Donnerstag, 18. Juni, klassenweise in der AMS überreicht. Fünf Abiturienten haben die Abschlussnote 1,0 erreicht, zwei Schüler schließen das Abitur mit der Note 1,1 ab. Der Notendurchschnitt liegt in diesem Jahr bei 2,3, wie die Albertus-Magnus-Schule mitteilt.

Vierzehn auswärtige Schüler

Aus Viernheim haben folgende Schüler ihr Abitur bestanden (und einer Veröffentlichung zugestimmt): Caitriona Adler, Akin Altun, Hassan Atris, Cora-Sophie Bähr, Victoria Becker, Leon Becker, Melina Bernauer, Maximilian Brandenburger, Rebecca Bussen, Natascha Dallinger, Millane Dally, Fatma Durkaya, Aleyna Düzen, Etienne Engels, Jessica Fila, Anna Fleig, Alexander Gutermuth, Lawand Hasan, Chiara Helbig, Isabell Hinz, Juliana Holm, Paul Hoock, Annika Hopf, Marija Ignji˙u, Louisa Illbruck, Gina-Marie Juki˙u, Jakub Kowalski, Leon Kuhmann, Julia Lippler, Tom Lützel, Carolin Mandel, Emilie Meier, Danielle Meister, Nikolai Merker, Christina Müller, Zuzanna Muzyczuk, Leonard Neff, Gina-Maria Nowak, Sanel Oraovcanin, Jonas Patzke, Cara Pfister, Jennifer Rubino, Despina Sapouna, Simon Schäfer, Henrik Schmitt, Sarah Smith, Diana Stichling, Robin Tessitore, Lena Thoms, Luca Träger, Tom Wachsmuth, Dominik Weiß, Tim Oliver Wesemann, Klara Westphal, Mark Westphal, Marvin Winkenbach, Timo Winkenbach und Laura Wittemann. Über das bestandene Abitur freuen sich auch Alexander Grimley und Luca Maier (Weinheim), Enrique Bauer, Henri Hahn, Lisa Hertkorn, Nina Holch, Nico Schäfer, Philipp Wolk, Melanie Wondra (alle aus Birkenau), Marvin Emmerich (Birkenau-Nieder-Liebersbach), Leon Eschwey (Birkenau-Reisen), Dominic Sauer (Alsbach-Hähnlein), Amelie Scheidel (Hirschberg) und Benedikt Maul (Lampertheim-Hüttenfeld). su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.06.2020