Corona zwingt Jugendwehr zur Pause

Viernheim.Wie viele andere Organisationen in der Stadt leidet auch der Viernheimer Feuerwehrverein unter der Corona-Pandemie. Das spiegelt sich in der Nachwuchsarbeit, aber auch im geselligen Miteinander der Einsatzkräfte wider. Dazu kommen noch finanzielle Einbußen, weil zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. „Dazu zählt auch das große Maifest, das uns viele Besucher und hohe Einnahmen beschert hat. Für dieses Jahr liegen die Planungen noch auf Eis, wir müssen die weitere Entwicklung abwarten“, gibt sich der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Heinz Schlosser eher skeptisch.

In der aktuellen Situation sind zusätzliche Hilfen natürlich willkommen. Nachdem das Einsammeln der Weihnachtsbäume diesmal abgesagt werden musste, sprang der Garten- und Landschaftsbau Binninger, der seinen Firmensitz gerade nah Viernheim verlegt hat, kurzentschlossen in die Bresche. So konnte zumindest einen Teil der ausgedienten Nadelgewächse am Straßenrand aufsammeln und auf dem Wertstoffhof fachmännisch entsorgen (wir haben berichtet). Und der Feuerwehrverein nahm am Freitag eine Spende von 1000 Euro in Empfang.

Firma Winkler hilft großzügig

„Wir haben mit unseren kleinen Teams gut 300 Bäume eingesammelt und dabei auch Viernheims Straßen und Gassen kennengelernt. Die Leute waren sehr freundlich, oft mussten wir Einladungen zu einem Kaffee aus Hygienegründen ausschlagen“, berichtet Firmenchefin Anne Binninger von einem strapaziösen aber auch unterhaltsamen Wochenende. Sie sei gut 30 Kilometer gelaufen und habe danach den Muskelkater noch einige Tage gespürt. Unterstützung gab es von der Firma Winkler Energie, die Helfer und Fahrzeuge bereitstellte und am Ende den Ertrag von 750 Euro großzügig aufstockte.

Jugendwart Dominik Benz freute sich über die Spende, denn nach den Absagen des Maifests, des Weihnachtsmarkts und der Autoschau am verkaufsoffenen Sonntag sind doch einige Einnahmequellen versiegt. „Wir wissen, wie viel Arbeit das Sammeln der Bäume macht. Wir waren zuletzt mit 80 Helfern im Einsatz, darunter auch Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Das war für alle Beteiligten immer auch eine Möglichkeit den Zusammenhalt zu stärken.“ Gemeinsame Unternehmungen seien derzeit aber natürlich nicht möglich, auch alle Gruppenstunden und weitere Aktivitäten würden ausfallen.

Umso mehr freut man sich beim Feuerwehrnachwuchs auf die Fertigstellung des neuen Schulungsgebäudes, mit der im Sommer gerechnet wird. Gerade werden dort die Sanitärräume gefliest und die Decken abgehängt. Danach können der Gruppenraum, die Teeküche und die Umkleiden eingerichtet werden. Obwohl die Nachwuchsarbeit aktuell nicht möglich ist, können sich interessierte Kinder und Jugendliche unter jugendfeuerwehr@ffw-viernheim.de anmelden oder nachfragen.

Ersatz durch digitale Angebote

Auch die Einsatzabteilung muss in den vergangenen Monaten auf ihre wöchentlichen Zusammenkünfte verzichten, Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen waren ebenfalls nicht möglich. Besonders ärgerlich ist das für sieben angehende Feuerwehrleute, die gerade dem Jugendbereich entwachsen sind, aber eben an keinen Kursen teilnehmen können. „Es gibt aber Überlegungen digitale Angebote zu schaffen, auch um die Kommunikation untereinander aufrecht zu erhalten. Und wenn Alarm ertönt, gilt es aus Hygienegründen besondere Vorsicht walten zu lassen. Dazu gehören das Desinfizieren der Hände und das Tragen von speziellen Masken“, beschreibt Schlosser das Vorgehen im Ernstfall.

Ansonsten sei es ruhig im Feuerwehrgerätehaus. Man nutzt die Zeit, um Fahrzeuge und Gerätschaften sowie die Räumlichkeiten zu pflegen und die eine oder andere Reparatur vorzunehmen. Gerade wird auch ein Gabelstapler auf Vordermann gebracht, der durch Unterstützung des Feuerwehrvereins gebraucht angeschafft werden konnte.

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021