Viernheim.Livemusik statt Pulverdampf gibt es am kommenden Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr, bei den Viernheimer Sportschützen am Essigzapfen jenseits der Autobahn 659. An diesem Abend tritt die Mannheimer Coverband Cremp wieder aus Anlass eines Benefizkonzertes auf, dessen Erlös kommt erneut dem Viernheimer Haus des Lebens in der Kirschenstraße zugute.

Es ist bereits die dritte Veranstaltung dieser Art und jedes Mal kam ein stolzer Spendenbetrag zusammen. Zu dem breiten Repertoire der Gruppe gehören die aktuellen Hits, aber auch bekannte Stücke der vergangen Jahre.

Deep Purple, Pink Floyd

Die Viernheimer Musikfreunde können sich auf Songs von Deep Purple, Pink Floyd, Robby Williams und einige Klassiker mehr freuen. Für die Veranstaltung auf dem Vereinsgelände am Essigzapfen wird kein Eintritt erhoben.