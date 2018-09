Coyote-Chor einmal mehr in Bestform

Viernheim.Bei den Konzerten von Holger Bläß und seinen Freunden im Café Coyote gehört Improvisation genau so dazu wie die Texte und die Melodien der Lieder. So auch am vergangenen Montag, als nach der kurzfristigen Absage von Lena Schafhaupt mit Silvana Lodato ein mehr als adäquater Ersatz gefunden werden konnte.

Mit Martin „Paule“ Paulus und Rapper Fabio Gianni Preuss wurden zudem noch zwei weitere Sänger als Überraschungsgäste ins Programm eingebaut. Den Besuchern konnte das nur recht sein, war es doch auch deshalb wieder ein einmaliger Auftritt. Gastgeber Holger Bläß (Gitarre) konnte mit Schlagzeuger Johannes Willinger und nach längerer Abstinenz mit dem Bassisten Dominik Bornhorn auf bewährte Instrumentalisten zurückgreifen, die im Verlauf des Abends mehrere gefeierte Soloeinlagen zu Gehör brachten.

„No Woman, No Cry“

Mit Jake Voth alias „Sir Jake“ sorgte zudem ein hervorragender Sänger und erprobter Entertainer dafür, dass es dem Publikum nicht langweilig wurde. Nicht fehlen durfte dabei der Reggae-Klassiker „No Woman, No Cry“ von Bob Marley, der zu den Stärken des Rastamans Voth zählt. Für den Rest sorgte die Auswahl der Lieder, die einmal mehr in außergewöhnlichen Arrangements präsentiert wurden. Bei einem kleinen musikalischen Ausflug in die 90er Jahre zeigte Silvana Lodato ihre Vielseitigkeit. Der Hit „Please Don’t Stop The Music“ von Rihanna ging nahtlos über in „Sweet Dreams“ von den Eurythmics und „Pump It Up“ von Danzel, um wieder zur Ursprungsthematik zurückzukehren. „Allways On The Run“ von Lenny Kravitz, „Stand By Me“ von Ben E. King, „Kiss“ von Prince, „All Summer Long“ von Kid Rock, „Sex On Fire“ und „Use Somebody“ von den Kings of Leon, „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge, „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan oder der „Englishman In New York“ Sting, stets war der stimmgewaltige Coyote-Chor zur Stelle, um gesangliche Unterstützung zu leisten und für besondere Momente zu sorgen.

Natürlich kam das Ende wieder viel zu schnell, auch wenn der Abschied mit mehreren Zugaben etwas erträglicher gestalten wurde. Für den Nachhauseweg gab es schließlich noch das deftige „Highway To Hell“ von AC/DC auf die zuvor schon heftig strapazierten Ohren. JR

