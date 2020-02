Crosslauf auf schwerer Strecke

Viernheim.Eine anspruchsvolle Strecke hatten die Teilnehmer der südhessischen Meisterschaften im Crosslauf zu absolvieren. Vom TSV Amicitia Viernheim nahmen 20 Athleten an den Wettkämpfen in Trebur teil. Durch Regenfälle am Vortag war der Weg über Schotter, Acker und einen Damm aufgeweicht. Dennoch konnten sich Hannah Burk und Mia Schwarz jeweils den Sieg sichern. Und auch die Mannschaften sammelten Podestplatzierungen.

Hannah Burk startete in der Altersklasse W8 über die Distanz von 700 Metern. In 3:02,2 Minuten war sie nicht zu schlagen und überquerte die Ziellinie als Erste. Aber auch ihre Vereinskameradinnen zeigten eine gute Leistung. Sophia Wetzel wurde in 3:25,1 Minuten Vierte, Mara Härtig (3:27,9 Minuten) Fünfte und Annika Nierndorf (3:38,2 Minuten) kam auf den achten Rang.

In der Altersklasse W9 verpasste Julia Fetsch das Podium als Vierte in 3:08,1 Minuten nur knapp. Zusammen mit Burk und Wetzel durfte sie sich dann jedoch über Silber in der Mannschaftswertung der unter Zehnjährigen freuen. Jan Fast wurde in der Klasse M8 Neunter (3:17,8 Minuten) und Luca Notter Zehnter (3:19,2 Minuten). Auch sie liefen die 700 Meter lange Runde, wie auch die Kinder der U12. Mia Schwarz lief in der Klasse W10 überlegen zum Sieg. Nach gerade einmal 2:39,8 Minuten erreichte sie das Ziel. Aaron Birk verpasste dagegen das Treppchen der M10 in 2:45,1 Minuten.

In der M11 kamen Tobias Wagner (2:59,6 Minuten) auf Rang 13 und Viktor Lehnert (4:06,2 Minuten) auf Rang 18. Zusammen erreichten die drei in der Mannschaftswertung einen ordentlichen neunten Platz.

Silber für das U14-Team

Die Athleten der Altersklasse U14 liefen die doppelte Distanz. Luca Kohl, Felix Bugert und Niklas Fast sicherten sich mit der Mannschaft Silber. Aber auch im Einzelwettbewerb konnten sie sich alle über eine Medaille freuen. Kohl lief die 1400 Meter in 5:14,3 Minuten und wurde damit Zweiter der M13. Dasselbe gelang Bugert mit einer Zeit von 5:49,7 Minuten in der M12. Damit war er nur fünf Sekunden schneller als Fast, der Bronze holte.

Louis Bugert und Katharina Werner bewältigten eine Laufstrecke von 2800 Metern. Werner (Altersklasse W14) kam nach 14:19,2 Minuten ins Ziel und wurde starke Dritte. Bugert brauchte 11:49,1 Minuten. Gegen starke Konkurrenz reichte diese Zeit in der Altersklasse M15 nur für den achten Platz.

Besonders erfreulich war auch die Teilnahme einiger Eltern an den Meisterschaften. In den Seniorenklassen wurden 5600 Meter gelaufen. Ryszard Lehnert war der schnellste Viernheimer. In 25:44,4 Minuten sicherte er sich Silber in der M50. Wolfgang Schmitt wurde in der gleichen Altersklasse in 29:21,5 Minuten Vierter.

Stefan Bugert lief in der M55 ein gutes Rennen und gewann in 27:42,5 Minuten ebenfalls Silber. Zudem gelang den Senioren durch die guten Einzelleistungen auch der Sieg in der Mannschaftswertung.

Jüngster Viernheimer Teilnehmer an diesem Tag war Mattia Härtig. Der Vierjährige ging im „Zwergenlauf“ über 400 Meter an den Start. Diese Strecke war zwar kein Meisterschaftsrennen, Härtig freute sich dennoch über einen fünften Rang und die Medaille, die alle Teilnehmer bekamen. cm

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.02.2020