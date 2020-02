Dachsanierung steht an

Viernheim.Die Viernheimer Tafel im katholischen Sozialzentrum hat ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen. Die Volksbank Darmstadt-Südhessen überreichte einen Teil des Erlöses der Aktion „Zu Weihnachten ein bisschen Glück verschenken“, bei der Kinder Engel ausschneiden, ausmalen und in die Bankfiliale bringen konnten. Für jeden Engel gab es einen Euro, der jetzt den Tafeln in der Region zugute kommt.

Insgesamt beteiligten sich mehr als 3500 Kinder an der Aktion, die Volksbank rundete die Spendensumme großzügig auf. Volksbank-Regionalleiter Florian Gutjahr präsentierte in Viernheim einen Scheck über 1000 Euro und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Tafelmitarbeiter. In der Viernheimer Einrichtung wird täglich eine Tonne gespendeter Lebensmittel zusammengetragen und kontrolliert, bevor die Waren an bedürftige Mitbürger ausgegeben werden können.

Im Anschluss an die Scheckübergabe besichtigte Gutjahr das Sozialzentrum, in dem neben der Tafel noch andere Einrichtungen wie die Vesperstube, der Laden mit Herz, Makerspace, eine Kleiderkammer sowie ein Waschsalon untergebracht sind.

Gemeindereferent Herbert Kohl bedankte sich für die Unterstützung, schließlich sei die Einrichtung auf Spenden angewiesen. „Unser Haus hat einen Dachschaden, eigentlich sogar zwei. Der Regen tropft in die Ausgabestelle für die Tafelkunden, die ersten Deckenplatten haben sich schon gelöst“, berichtete Kohl. Da das Sozialzentrum den Schaden nicht mit den vorhandenen Mitteln finanzieren könne, sei jede Spende sehr willkommen. JR

