Dachziegel fallen herab

Viernheim.Zu zahlreichen Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr in Viernheim ausgerückt. Das Sturmtief „Eberhard“ wütete in der Region und warf auch in der Brundtlandstadt zahlreiche Bauzäune um und knickte Äste ab. In der Innenstadt lösten sich an einem Haus in der Hügelstraße lose Ziegel und fielen auf die Straße – hier fuhren die Floriansjünger mit einem Drehleiterwagen an und verhinderten Schlimmeres.

Weil die Einsätze bis in den Abend hinein andauerten, konnten noch keine genauen Aussagen zur Menge der Anrufe und Höhe des Sachschadens gemacht werden. Nach ersten Einschätzungen hat es Viernheim aber weniger stark getroffen als manche andere Kommune an der Bergstraße. bur

