Dämonen lassen es krachen

Viernheim.Ein Festival mit richtig knallhartem Deutschrock ist etwas ganz neues für Viernheim. „Rock am Forst“ feierte nun bei den Kleingärtnern am Lampertheimer Weg Premiere. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. „Das ist eine fette Party in einer geilen Location“, freute sich auch Oliver, Frontmann der Böhse Onkelz-Tributeband Heilige Dämonen.

Auch Kai Lieser, Vorsitzender des Kleingärtnervereins „Am Forst“, genoss die außergewöhnliche Atmosphäre, hatte das Geschehen aber stets im Blick. Unterstützung gab es durch über 20 Helfer aus den eigenen Reihen. „Die Idee wurde aus einer Bierlaune heraus geboren, als wir uns über neue Veranstaltungen Gedanken gemacht haben. Beim Erdbeerfest haben wir ja ein eingespieltes Team, ein Festival ist allerdings eine andere Hausnummer“, beschrieb Lieser die Entstehungsgeschichte.

Im Vorstand, der das Führungsgremium mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt seit Gründung des Vereins ist, war man sich aber schnell einige und konnte auch auf Anhieb mehr als die Hälfte der 130 Parzellenbesitzer überzeugen. Auch die Genehmigung verlief recht problemlos, es ging nur darum, dass die Lautsprecher so platziert werden, dass die Musik von der Stadt weg schallt. Zudem musste eine bestimmte Anzahl an Ordnungskräften zur Verfügung stehen.

Bei der Verpflichtung der Bands halfen persönliche Kontakte. „Jochen Czelk, Sänger der Band Fräulein Tonspur, kommt ab und zu in die Kleingärten, dabei sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat dann bei den anderen Gruppen angefragt“, schilderte Lieser, wie das Musikprogramm entstanden ist.

Die Verantwortlichen hatten eine gute Wahl getroffen. Das zeigte der große Zuspruch unter den Fans des harten Deutschrocks aber auch die ausgelassene und tolle Stimmung auf dem ungewohnten Festivalgelände.

Den Auftakt machte die Band Krankenkasse aus Köln, die nach einer mehrjährigen Auszeit wieder auf der Bühne steht. Nachdem sich Mr Gray, der langjährige Gitarrist der Krankenkasse dazu breitschlagen lassen hat, wieder das verlassene Instrument zu zupfen, ist das Quartett wieder vollzählig. Die harten und lauten Töne kamen bei den Fans bestens an und schnell wurde es heiß in dem Zelt, das normalerweise für das Erdbeerfest dient.

Der Auftritt von Fräulein Tonspur schloss sich nahtlos an. Die Band gab mit krachendem, rotzigen Deutschrock, gepaart mit Punk, Rock’n’Roll und einer Prise Humor ebenfalls dauerhaft Vollgas. Jochen Czelk (Gesang), Marco Paegelow (Leadgitarre), Stefan „Krügge“ Krüger (Schlagzeug), Maximilian Hahn (Bass) und Michaela Bruckner (Rhythmusgitarre) stammen aus Südhessen, hatten in Viernheim also fast ein Heimspiel. Neben ernsteren Songs wie „Junge wach’ mal auf“ besingt Fräulein Tonspur gerne auch die brennende Liebe zu Olga, der wohl heißesten Hammerwerferin des Planeten Erde.

Und wie immer kam auch in den Kleingärten das Beste zum Schluss: Die Tributeband Heilige Dämonen, die sich der Musik der Böhsen Onkelz verschrieben hat. Die fünf Musiker aus der Region Karlsruhe vertreten auch den Lebensstil der Onkelz, genau wie viele Fans, die speziell wegen dieser Formation angereist waren. Jede Note wurde mit voller Leidenschaft und überzeugend auf der Bühne dargeboten. Die Besucher wurden förmlich mitgerissen und präsentierten sich auch recht textsicher. „Das war eine gelungene Premiere, wir haben viel Lob erfahren. Das lag sicher auch an den günstigen Preisen beim Eintritt und den Getränken“, zog Kai Lieser ein positives Fazit.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019