Damen drehen das Spiel

Viernheim.Es sah schon nach einer eindeutigen Niederlage aus, aber am Ende drehten die Handballerinnen das Spiel: Die Damen des TSV Amicitia setzten sich mit 31:29 gegen die SG Heddesheim durch, obwohl sie in der ersten Hälfte schon mit sechs Toren zurückgelegen hatten.

Von Beginn an machten die favorisierten Heddesheimerinnen dem Heimteam das Leben schwer, erspielten sich einfache Tore, denen Viernheims Defensive wenig entgegenzusetzen hatte. So war das 1:0 durch Lara Günther die einzige Führung des TSV Amicitia in der ersten Hälfte. Danach dominierte Heddesheim – auch weil die Viernheimer Badenliga-Damen den Gästen durch viele technische Fehler immer wieder Kontermöglichkeiten gaben. Die SG baute den Vorsprung stetig aus, drei Treffer von Sophia Schäfer brachten das 7:13 in der 20. Minute.

Auszeit im richtigen Moment

Trainerin Steffi Dietrich nahm eine Auszeit, wohl im richtigen Augenblick. Die Viernheimerinnen präsentierten sich nun konzentrierter, vertändelten weniger Bälle in der Offensive und stellten sich defensiv besser auf den Gegner ein. Bis zur Pause hatte der TSV Amicitia bereits auf 13:16 verkürzt. In der 42. Minute gelang Julia Fischer der Ausgleichstreffer zum 20:20. Von da an war die Partie ein offener Schlagabtausch. Bis zum 26:25 fielen die Tore im Wechsel. Dann vergab Fischer zuerst vom Punkt die Chance zu erhöhen und traf schließlich doch zum 27:25. Die Viernheimerinnen bauten den Vorsprung auf drei Tore aus (29:26) und brachten die Führung über die Zeit.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Katharina Haas; Lena Schaal, Beatrice Leuthner, Elisa Leusmann (4), Julia Fischer (11/1), Lisa Stein (3), Lara Günther (1), Luisa Hoffmann (1), Vivienne König (1), Tamara Mohr (8), Celine Schütz, Lea Schmitt (1), Franziska Mandel (1). su

