Damen erweitern ihr „Specktrum“

Viernheim.Flotte Tänze, freche Büttenreden, alberne Sketche und gekonnte Gesangseinlagen: Das Weltgeschehen aus rein weiblicher Sicht skizzierten die Aktiven des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) zwei Tage lang im Bürgerhaus. Dabei wurden die Lachmuskeln und die Innenflächen der Hände ihrer Gäste gleichermaßen strapaziert. Schon zu Beginn war klar, wohin die Reise gehen sollte, denn bei einer lautstarken Demonstration forderten die Damen: „Mer Fraue schaffe alles, des wär doch gelacht. Damit sisch was ännert, Frauen an die Macht.“

Die Schilder ließen keine Zweifel an den Wünschen der Frauen aufkommen. „Heute bleibt die Küche kalt“, „Ohne Frauen keine Demokratie“, „Feierabend auch für Frauen“ und „Nie mehr Wäsche waschen“ stand dort zu lesen. Da dürfte der neuen Viernheimer Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich das Herz aufgegangen sein, die ihre Premiere bei dieser Traditionsveranstaltung sichtlich genoss. Namentlich begrüßt wurden Bürgermeister Matthias Baaß, Erster Stadtrat Bastian Kempf, Landrat Christian Engelhardt und Pfarrer Markus Eichler als Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts. Marion Schmid, Ursula Scheidel, Sandra Usler und Inka Träger wechselten sich in der Moderation gekonnt ab, waren aber auch in weiteren Programmpunkten zu sehen und nicht zu überhören. Als Protokollerin hatte Christina Arnold einmal mehr das Geschehen in der Welt und in Viernheim ganz genau im Blick, musste durch die aktuellen Entwicklungen rund um die Marienkirche ihren Beitrag aber noch einmal umschreiben.

So wünscht sie sich in dem ältesten Viernheimer Gotteshaus statt Drogerie, Konzerthaus oder Kindergarten einen Probenraum für die Fastnachterinnen. „Seit die Viernheimer Blondine in Berlin mitregiert, ist die Welt gerechter geworden. Christine Lambrecht haben wir aber nur ausgeliehen“, stellte Christina Arnold unmissverständlich fest.

Ganz andere Probleme hatte Janne Lebeau als gestresste Oma eines Enkels, „der noch zu jung ist, um auszuziehen, aber zu alt für die Babyklappe“. Immerhin findet sie es gut, wenn er ab und zu etwas chillt, anstatt nur so herumzuhängen. Mit ihrer Figur ist die Rentnerin übrigens zufrieden, wie sie sagt, denn ihr Körper sei „nicht unförmig, das ist ein Feinkostgewölbe“.

Ihre Erlebnisse auf einer Schönheitsfarm schilderten Marion Schmid und Ursula Scheidel und entpuppten sich dabei als exzellente Lästermäuler. Der Chirurg sei eher ein Änderungsschneider, „der mit einem Filzstift Abnäher auf meine Hüften gemalt hat“. Jede habe sich eben irgendwie auseinander gelebt und ihr „Specktrum“ erweitert. Sandra Usler, Inka Träger, Christina Blank, Ulrike Knapp, Sonja Ott, Tina Kempf und Christina Arnold begaben sich als Wochentage in eine Selbsthilfegruppe. „Ich habe immer Kopfweh, wenn der Samstag zu viel trinkt“, beschwerte sich der Sonntag, während der traurige Montag in dem Beitrag als Rosenmontag wieder aufgerichtet wurde.

Berühmte Kommissare treten auf

Bekannte Fernsehkommissare wie Commissario Brunetti, Inspektor Columbo, Sherlock Holmes, Miss Marple, Pater Braun und die Tatortermittler aus Ludwigshafen betraten die Bühne, dazu lief die jeweilige Titelmelodie. Dass es auch Menschen gibt, die nicht nur über das Smartphone kommunizieren, bewiesen die Nachbarinnen Adelheid Bach und Sandra Usler. „Ich habe einen Mann kennengelernt und will heiraten. Da könnte ich doch in einer Apotheke den Hochzeitstisch aufstellen“, meinte die eine. „Auf dem Apostelplatz sind mir zwei Männer im Partnerlook begegnet“, berichtete die andere. „Als ich gefragt habe, ob sie vom anderen Ufer sind, wurde ich von denen verhaftet.“ Marion Schmid, Inka Träger, Andrea Werle und Gaby Schnabel, am Klavier begleitet von Corina Knapp mit der Melodie „Seasons In The Sun“, erinnerten an ihre Jugendzeit. „Damals gab es Telefone mit Schnur, und zum Fernseher musste man laufen, um umzuschalten. Niemand war tätowiert, und wir hatten Klammerblues und Flaschendrehen statt Parship.“

Ein Höhepunkt war der Auftritt von Marion Schmid, die als eifrige, aber nicht gottesfürchtige Kirchgängerin auch die Messe an Heiligabend besuchte und sich dabei über die anderen Besucher ausließ, „die oft nur kumme, um ihre naie Klamotte auszuführn“. Für den Klingelbeutel fand sie aber nur ein paar Centmünzen in ihrer Geldbörse. „Net schlimm, Hauptsach ’s klebbert“. Tänze und Schunkelrunden sorgten zwischen den Auftritten der Närrinnen dafür, dass sich der Stimmungspegel im Publikum weiter auf hohem Niveau bewegte. Musiker Manni Capello, der einzige Mann auf der Bühne, musste zwischendurch sogar den Besen schwingen und lieferte auch dazu die passenden Lieder.

