Damen geben rote Laterne ab

Viernheim.Der dritte Spieltag der Bowling-Bundesliga führte die Damen von BC Royal auf die Bahnen in Moers. Nach dem enttäuschenden Ergebnis des vorangegangenen Spieltages, das zum letzten Tabellenplatz geführt hat, haben die Viernheimerinnen hoch motiviert die Reise ins Ruhrgebiet angetreten. Auf den Bahnen konnte die Mannschaft erstmals ihr Können in Erfolge umsetzen. In fünf der sechs Begegnungen gelang es dem Team, sich für die zuvor bezogenen Niederlagen zu revanchieren.

23 Punkte erreicht

Bremen wurde mit 780:711 Pins geschlagen, VFL Wolfsburg knapp mit 721:715, BV 77 Frankfurt mit 731:641 und BC FTG Frankfurt mit 721:614. Nur die Damen von BC Blau Gelb Frankfurt konnten den im fünften Spiel aufgetretenen Konzentrationsmangel der Viernheimerinnen nutzen und mit 683:654 Pins deren Siegeszug unterbrechen. Zu diesem Zeitpunkt war BC Royal die nach Pins und Punkten beste Mannschaft des Tages und konnte dem Rest des Spieltages gelassen entgegen sehen. Am zweiten Wettkampftag konnte im ersten Spiel noch BSC Kraftwerk Berlin mit 765:747 Pins geschlagen werden, bevor die Lucky Strikers Regensburg mit einem 695:685 einen weiteren Sieg verhinderten. Gekrönt wurde der Spieltag durch den im letzten Spiel erreichten 757:704-Sieg gegen die Roma Bowlers aus Leipzig. BC Royal konnte mit den 23 Punkten aus Pins und Spielen das Schlusslicht abgeben und liegt nur noch drei Punkte hinter dem achten Tabellenplatz.

Nicole Blase (1763 Pins), Karin Lischka (1723), Stefanie Oellien (1381/8 Spiele), Sandra Michel (1311/8) und Martina Kolbeschlag (362/2).

Verbandsliga spielt in Viernheim

Auf Landesebene war die Verbandsliga in Viernheim zu ihrem ersten Teil des dritten Spieltages und in Ludwigshafen die erste und die zweite Landesliga zu ihrem vierten Spieltag auf den Bahnen. Die Spieltage der Verbandsliga, die mit neun Mannschaften bestückt ist, sind gesplittet, der dritte Spieltag ist daher noch nicht vollendet. In der ersten Landesliga hatte das Team von Don Bosco Grün-Schwarz erneut einen schweren Stand. Mit den erzielten 4819 Pins konnten nur drei der sechs anstehenden Spiele gewonnen und mit der Pinzahl vier Punkte Bonus erzielt werden. Die Mannschaft blieb damit Tabellenvorletzter.

Werner Gehring (1261 Pins), Michael Lauer (1247), Matthias Gehring (852/4 Spiele), Marcel Jung (684/4), Jürgen Pawel (466/3) und Stefan Höhn (309/2).

Nicht besser erging es den BC Angels Herren aus Viernheim in der zweiten Landesliga, die am gleichen Ort 4356 Pins in sieben Spielen erzielten, aber nur in zwei Spielen zu Punkten kamen. Somit bleibt das Team weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Andreas Preiser (1214 Pins), Andreas Schindler (1125), Gerd Kugler (1036) und Fritz Trump (981). red

