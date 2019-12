Damen hängen Rivalinnen ab

Viernheim.Die Handballdamen des TSV Amicitia haben sich gegen den TV Brühl knapp mit 25:23 durchgesetzt. Die beiden Kontrahenten rangierten vor der Partie punktgleich mit dem Stand von 8:8 Zählern gemeinsam auf Tabellenplatz fünf. In den ersten zehn Minuten agierte der TSV Amicitia noch sehr verhalten und musste immer wieder die Führung des TV Brühl ausgleichen.

Nach dem 5:5 konnten die Südhessinnen dank einer starken Abwehr mit 8:5 in Führung gehen. Bis kurz vor der Pause wuchs der Abstand auf sechs Tore, Anna Zahn und Sophia Niesel trafen zum 13:7. Schon in dieser Phase war auch auf Katharina Haas im Tor Verlass, die vier Siebenmeter parierte und einige Großchancen für den TV Brühl vereitelte. Doch noch vor dem Pausenpfiff arbeiteten sich die Gäste auf 13:10 heran.

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Viernheim konnte sich nie weiter als auf zwei Tore absetzen. Aber Kampf- und Teamgeist, den Trainerin Stefanie Dietrich gefordert hatte, war da. Doch Brühl holte immer wieder Siebenmeter und neun Zwei-Minuten-Strafen heraus. Als Brühl in der 50. Minute den Ausgleichstreffer zum 22:22 schaffte, musste Trainerin Dietrich auf eine 6:0-Deckung umstellen. Die Brühler Trainerin reagierte und der TV probierte es mit einer offenen Manndeckung. Aber Stein und Fischer warfen Viernheim wieder mit 24:22 in Führung. Müller baute zum 25:22 aus. In den 90 Sekunden bis zum Ende blieb Brühl nur noch der Anschlusstreffer zum 25:23.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard und Katharina Haas; Beatrice Leuthner und Anna Zahn 1, Elisa Leusmann 4, Julia Fischer 7/6, Lisa Stein 1, Vivienne König, Lenja Müller 2, Tamara Mohr 3, Celine Schütz, Lea Schmitt 1, Franziska Mandel, Sophia Niesel 6. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019