Damen sichern sich Tagessieg, Herren landen auf Platz vier

Viernheim.Die zweite Damen- und die zweite Herren-Mannschaft der TSV-Amicitia-Triathleten haben beim Ligawettkampf im nordhessischen Waldeck vollends überzeugt. Die Damen sicherten sich im dritten Wettkampf der Saison den dritten Tagessieg, die Herren wurden Vierter. Die äußeren Bedingungen in Waldeck waren eher trist bei 14 Grad, stärkeren Windböen und leichtem Nieselregen.

Gestartet wurde über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen). Als Erstes starteten Delia Blaess, Delphine Halberstadt, Simona Fritz und Raffaela Wiesenfeldt in die Damenkonkurrenz. Delphine und Delia steigen knapp nach der Spitze aus dem Edersee und konnten ihre Positionen bis ins Ziel verteidigen – Delphine finishte auf Platz drei, Delia auf Platz vier. Simona Fritz steuerte mit Rang neun das dritte Wertungsresultat bei. Raffaela Wiesenfeldts 24. Platz kam nicht in die Wertung.

In Addition der Platzziffern standen am Ende 16 Tagespunkte und erneut der erste Platz für die Damen des TSV Amicitia. Beim Heimwettkampf in Viernheim über die olympische Distanz kann der Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht werden. Die Herren starteten in der Besetzung Patrick Rakowski, Tobias Honsowitz, Matthias Thome, Julius Kadel und Josef Blaess – und waren in einem Rennen mit Hawaii-Sieger und Weltmeister Patrick Lange. Tobias und Julius führten deshalb vor dem Start noch ein Interview mit dem HR-Fernsehen, ließen sich aber von dem Medienrummel nicht aus der Konzentration bringen. Patrick war der schnellste Viernheimer Schwimmer, gefolgt von Tobi, Matthias, Julius und Josef.