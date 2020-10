Damen von Don Bosco bleiben an Tabellenspitze

Viernheim.Neben der Badenliga Damen und der Badenliga Herren haben sich auch die beiden Landesligen zum dritten Spieltag der Saison auf den Bowling-Bahnen getroffen. In Ludwigshafen spielten die Badenligen, in Mannheim die Landesligen.

Badenliga Damen

In der Badenliga Damen war Eintracht Käfertal wieder vollzählig auf den Bahnen und wurde mit 4437:4161 Pins und 14 Punkten erneut tagesbestes Team. In der ersten Serie gegen BC Condor Mannheim wurden mit 2216:2185 und einem verlorenen Spiel sechs Punkte und in der zweiten Serie gegen BSC Eagles mit 2221:1976 alle Spiele gewonnen und acht Punkte erzielt. Die Eintracht ist damit Tabellenzweiter.

Es spielten: Cornelia Süß (1247 Pins), Daniela di Nunzio (1097), Ingeborg Glück (1033), Heike Parthenschlager (544/3 Spiele) und Tanja Kowalski (516/3).

Die Damen von Don Bosco G/S behaupteten sich an der Tabellenspitze – trotz zweier Niederlagen in Serie eins. Mit 1922:1894 Pins erziel-ten sie dennoch vier Punkte für das bessere Pin-Ergebnis. Auch in der zweiten Serie gingen zwei Spiele verloren und mit 2032:1972 vier Punkte.

Es spielten: Petra Egner (1142), Denise Rohr (1044), Ines Jung (1023) und Dagmar Schmand (745).

Badenliga Herren

BC Royal in der Badenliga Herren traf in der ersten Serie auf ABC Mannheim 2 und gewann mit 2533:2394 zwei der drei Begegnungen, die sechs Punkte einbrachten. Peter Blaesing erzielte einen Dreihunderter und war mit 755 Pins in der Serie bester Spieler seines Teams. In der zweiten Serie gegen BSC Condor Mannheim war eine harte Nuss zu knacken. Das erste Spiel endete remis, das zweite Spiel wurde gewonnen und das dritte hoch verloren. BSC Condor hatte am Ende mit 2418:2345 Pins das bessere Pin-Ergebnis und entführte fünf der acht zu vergebenen Punkte. BC Royal konnte sich auf dem zweiten Tabellenplatz behaupten.

Es spielten: Peter Blaesing (1254), Sascha Birk (1253), Thorsten Knoll (1204), Hans Peter Eberspach (605/3 Spiele) und Kai Barzen (564/3).

BTT Viernheim erwischte nicht den besten Tag. In der ersten Serie gegen BC Fächerstadt Karlsruhe konnte das Team nur ein Spiel für sich entscheiden und musste am Ende mit 2367:2456 sechs Punkte abgeben. In Serie zwei gegen Germania Mannheim hagelte es drei Niederlagen, und mit 2092:2594 Pins waren alle Punkte verloren. BTT fiel auf den letzten Tabellenplatz.

Es spielten: Tim Lindacher (1153), Stefan Wallner (1142), Patrick Keil (1108), Andreas Peper (525/3 Spiele) und Levin Breit (531/3).

Landesliga

In der ersten Landesliga konnte sich Don Bosco G/S auf dem ersten Tabellenplatz behaupten, hatte aber einen ungewöhnlichen Tag. In der ersten Serie gegen BC Bowlers Inn gelang nur ein Sieg, aber mit 2258:2228 das bessere Pin-Ergebnis. In Serie zwei gegen BC Fächerstadt Karlsruhe gelang mit 2240:2277 ebenfalls nur ein Erfolg, der zu zwei Punkten auf dem Konto führte.

Es spielten: Werner Gehring (1199), Matthias Gehring (1168), Michael Lauser (1080) und Marcel Jung (1051).

Auch die zweite Mannschaft von BC Royal, die in der ersten Landesliga spielt, hatte in Mannheim keinen leichten Stand. Die erste Serie gegen BC Comet Mannheim wurde mit 2253:2066 glatt gewonnen und brachte acht Punkte. In Serie zwei gegen 1. MBC Mannheim 2 gingen mit 2164:2330 dann zwei Spiele verloren. BC Royal fiel damit auf den fünften Tabellenplatz zurück.

Es spielten: Stefan Fackel Kretz (1256), Bernd Frey (1145), Robert Schroth (1101) und Uwe Kolbenschlag (915).

In der zweiten Landesliga glänzten die BC Angels als zweitbestes Team des Tages. In der ersten Serie gegen BC Condor 3 Mannheim gewannen sie mit 2281:2106 zwei Spiele und sechs Punkte, danach in Serie zwei gegen BC Fächerstadt Karlsruhe 3 mit 2271:2054 alle Spiele und Punkte. Sie konnten sich so auf den vierten Tabellenplatz verbessern.

Es spielten: Christian Kenke (1241 Pins), Thomas Jung (1123), Andreas Preiser (1092), Jürgen Leithner (802/4 Spiele) und Gerd Kugler (294/2). red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020