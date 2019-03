Damenduo auf Rang drei

Viernheim.Im Bowlingsport auf badischer Landesebene standen die Meisterschafts-Wettkämpfe der Damen- und Herren im Doppel an. Austragungsort waren die Bahnen in Mannheim-Neckarau. Die Zwischenrunde, in der sechs Spiele zu sielen waren, erreichten alle Damen-Team und die Plätze eins bis 14 der Vorrunden-Teilnehmer. Aus der Zwischenrunde gingen die jeweils sechs Bestplatzierten als Finalteilnehmer hervor.

Die Badischen Meister nebst Vizemeister sind zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Das Teilnehmerfeld bestand aus sieben Doppel der Damen und 36 Doppel der Herren, wobei bei den Damen mit Martina Kolbenschlag/ Sandra Michel nur ein Doppel aus Viernheim auf den Bahnen war.

Bei den Herren waren mit Hans Peter Eberspach/Peter Blaesing, Jens Griener/Stefan Lurk , Uwe Kolbenschlag/Robert Schroth, Stefan Stubbe/Wolfgang Steinke, Frank Goerke /Nico Hammer, Michael Burkhart/Rouven Weber und Andreas Kraft/ Stefan Fackel-Kretz sieben Doppel aus den Reihen des USC Viernheim gestartet und mit Christian Seifferle/ Oliver Stamm und (TSV Mannheim/USC) und Egon Grun/Thomas Fuchs (BSV Mannheim/USC) zwei weitere mit USC Beteiligung.

Im Wettbewerb der Damen zogen Kolbenschlag/Michel mit 2846 Pins in die Zwischenrunde ein, in der sie sich auf dem dritten Platz behaupten konnten. Im zweiten Halbfinalspiel trafen sie auf Sonntag/Bischoff und unterlagen mit 366:338 Pins. Damit trafen sie im Spiel um Platz drei auf Schell/Brenzinger. Die entscheidente dritte Begegnung gewannen Schell/Brenzinger mit 568:562 Pins und verwiesen Kolbenschlag/Michel auf den vierten Platz.

Bei den Herren erreichten nur Eberspach/Blaesing mit 3399 Pins auf Rang vier und Seifferle/Stamm mit 3346 Pins auf Rang sieben die Zwischenrunde. In der Zwischenrunde konnten sich Eberspach/Blaesing mit 5907 Pins auf dem dritten Platz in das Finale spielen. Im Viertelfinale trafen Eberspach/Blaesing auf Eder/Ly und wurden mit einer 619:627-Niederlage aus dem Rennen geworfen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019