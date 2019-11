Damenteam als Aushängeschild

Viernheim.. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia hat ihre Abteilungsführung im Amt bestätigt: Bei der Jahreshauptversammlung wurden Jürgen Thome als Abteilungsleiter, Peter Brandmüller (Stellvertreter), Thomas Heidemann (Kassenführer) und Stefan Winkenbach (Schriftführer) wiedergewählt.

Beim Posten des Jugendwarts gab es eine Änderung: Sascha Münch übernimmt das Amt von Andreas Gutfrucht. Den bisher vakanten Posten des sportlichen Leiters übernimmt Martin Honsowitz. Als Beisitzer komplettieren Anke Hanf, Birgit Müller, Sven Gerhardt, Andreas Gutfrucht, Matthias Lehnertz, Stefan Bugert und Ruben Zillig den Vorstand.

Im Jahresbericht der Abteilungsleitung blickte Jürgen Thome auf verschiedene Veranstaltungen wie Nikolauslauf, Radlermarkt, Sommerfest und natürlich den Viernheimer V-Card-Triathlon zurück. Die verschiedenen Gruppen hätten sich in Trainingslagern auf die Wettkampfsaison 2019 vorbereitet. „Zudem wurden alle Abteilungsmitglieder mit Jacken ausgestattet“, berichtete der Abteilungsleiter von einem einheitlichen Auftreten der Viernheimer Triathleten.

Peter Brandmüller übernahm den sportlichen Rückblick für die Aktiven. Die Damen-Mannschaft als Aushängeschild erreichte in der Bundesliga-Saison 2019 bei starker Konkurrenz einen elften Platz. Die beste Einzelplatzierung erreichte Ursula Trützschler, die in Tübingen den neunten Platz belegte. Die zweite Damenmannschaft erzielte einen großen Erfolg, mit Platz eins in der Regionalliga gelang der Aufstieg in die zweite Bundesliga Süd. Die erste Herrenmannschaft schaffte einen tollen dritten Platz in der Regionalliga, mit dem Tagessieg beim Heimspiel in Viernheim als Saisonhöhepunkt. Die Herren 2 sind als Dritter der zweiten Hessenliga sogar in die 1. Hessenliga aufgestiegen, Julius Ott holte sich bei gleich zwei Rennen den Tagessieg.

Peter Brandmüller bei WM

Für die Wettkampfsaison 2020 überlegt der TSV Amicitia, eine dritte Damenmannschaft zu melden für die Athletinnen, die Spaß am Wettkampf haben, aber nicht in den Bundesligen starten möchten. Bei den Einzelerfolgen stach Brandmüller selbst mit der WM-Qualifikation für die Ironman 70.3-Distanz heraus. Lena Dieter feierte beim Para-Triathlon einen Dreifach-Erfolg – deutsche Meisterin über die olympische Distanz, die Sprint- und die Supersprint-Strecke. Einen weiteren deutschen Meistertitel errang Nina Heidemann über die olympische Distanz, zudem gab es gute Platzierungen bei hessischen Meisterschaften und im Rhein-Neckar-Triathlon-Cup.

Viele Erfolge hatte auch Jugendwart Andreas Gutfrucht für den Nachwuchsbereich zu vermelden – Titel und Podestplätze bei deutschen und hessischen Meisterschaften und im HTV Cup von den Junioren bis zu den jüngsten der Schüler D. Für den Jugendbereich wurden zwei separate Versammlungen abgehalten und Leistungsbeurteilungen eingeführt, die die Entwicklungen der Leistungen dokumentieren. Für die Trainingsgruppen „SpiSpaSpo“, „Power Kids“, „Speedkids“ und Jugend sind in der neuen Saison ausreichend Trainer vorhanden, die zudem von der FSJlerin Kyra Rittmeier unterstützt werden. su

