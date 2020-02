Viernheim.Spätestens am Schmutzigen Donnerstag geht die Fastnachtskampagne endgültig in die heiße Phase. Auch in Viernheim wurde gleich an mehreren Orten ausgiebig Altweiberfasching gefeiert. Im Vereinsheim des Clubs der Gemütlichen (CdG) waren die Damen weitgehend unter sich.

Der CdG hatte bereits zum siebten Mal zu „Frauenfastnacht pur“ eingeladen. Für Männer war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Zutritt verboten. Einmal mehr konnte sich Viernheims ältester Karnevalsverein über ein volles Haus freuen und erfüllte nach eigener Einschätzung die in vielen Bereichen der Gesellschaft eingeforderte Frauenquote. Nur das Thekenpersonal, der Diskjockey, die Künstler und die Tänzer des Männerballetts „Die Unglaublichen“ vertraten das sogenannte starke Geschlecht.

Damenwahl am laufenden Band war angesagt, als Diskjockey Limone die Tanzfläche freigab. Stimmungshits wie „Cordula Grün“, „Atemlos“ und „Die immer lacht“ gingen direkt in die Beine und wurden von den Gästen begeistert mitgesungen. Zwischendurch sorgte ein kleines, aber feines Programm für Abwechslung. CdG-Präsident Detlef Gläser versteckte sich diesmal hinter einer Maske, als er in Anlehnung an die Fernsehshow „The Masked Singer“ als Engel verkleidet die kleine Bühne betrat und dafür von den Närrinnen begeistert gefeiert wurde.

Für viel Stimmung sorgte das Duo Fabian Koob und Heiko Fluess als Roland Kaiser und Maite Kelly, die gesanglich die Frage stellten: „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ Fester Bestandteil des CdG-Programms am Schmutzigen Donnerstag ist der Auftritt des Balletts „Die Unglaublichen“, das natürlich nicht ohne Zugabe aus dem Saal verabschiedet wurde. Zwischendurch fand noch eine Verlosung statt. Elf glückliche Gewinnerinnen durften sich an der Bar je einen Cocktail abholen. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020