Danilo Hrvac holt Titel für Viernheim

Satz die Segel streichen. Nach phasenweiser Führung unterlag er am Ende mit 3:6 und 5:7 Niklas Bednorz vom TC Biblis. Sein Bruder Philipp Peterhänsel verpasste bei den U18 Jungen knapp das Finale und erreichte das Halbfinale, in welchem ihn der Vizemeister Jonas Schnur vom TC Olympia Lorsch bezwang.

Der an eins gesetzte Danilo Hrvac hatte in der ersten Runde Rast. Nach zwei Siegen im Viertel- und Halbfinale hieß der Gegner im Finale Nicolas Schnurr vom TC Olympia Lorsch. Bei sommerlichen Temperaturen konnte Danilo sich in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2 schließlich den Titel sichern. red

