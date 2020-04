Dank an Alltagshelden

Viernheim.Die Viernheimer SPD startet am Freitag, 17. April, auf ihrer Facebook-Seite ein Gewinnspiel, mit dem „Alltagshelden“ unterstützt werden sollen. Immer von freitags bis montags haben Bürger die Möglichkeit, ein Los für ihren persönlichen „Alltagshelden“ in einen virtuellen Lostopf zu werfen.

„Schreiben Sie uns in die Kommentare, warum gerade diese Person ein Alltagsheld für Sie ist und den Gewinn besonders verdient hat. Diese Person muss nicht selbst Mitglied bei Facebook sein. Egal, ob sie in einem wichtigen Beruf arbeitet, sich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe engagiert oder durch etwas anderes zu einem Alltagshelden für Sie wird“, schreibt Alicia Hanf, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende in einer Pressemitteilung. Zu gewinnen gibt es Preise in Form von Gutscheinen, die bei verschiedenen Viernheimer Geschäften und Unternehmen eingelöst werden können.

Jeweils dienstags wird ausgelost und der Gewinn dann kontaktlos an den „Alltagshelden“ übergeben. „Wir freuen uns auf viele interessante Alltagshelden-Geschichten und auch darüber, die Viernheimer Gewerbetreibenden in solch schwierigen Zeiten ein wenig unterstützen zu können“, so SPD-Geschäftsführer Michael Kosbau. red

