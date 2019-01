Dank an ehrenamtliche Helfer

Viernheim.Der Hospizverein Viernheim hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Die Aktivitäten wurden nach und nach ausgeweitet, was nur durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer möglich war. An einem Dankeschönabend werden ihre Leistungen regelmäßig gewürdigt. Diesmal hatte der Verein aus diesem Anlass zu einem Abendessen in das Pfarrer-Volk-Haus eingeladen, bei dem es auch um den Rückblick auf die vergangenen Monate und bevorstehende Projekte ging.

Eine einschneidende Maßnahme, aber auch ein logischer Schritt, war der Umzug des Vereins von seinen bisherigen Räumen in der Goethestraße in das neu gebaute Hospiz Schwester Paterna in der Seegartenstraße. Dort verfügen die Helfer jetzt über moderne Büros und Besprechungsräume, außerdem können sie sich direkt mit der Hospizleitung abstimmen. „Das war für uns ein weiterer Meilenstein, um die Vereinsziele umsetzen zu können“, sagte Erste Vorsitzende Jutta Behrendt, die sich über die positiven Entwicklungen freute.

Dass mehr Raum benötigt wird, zeigt ein Blick auf die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, die mittlerweile auf 34 angestiegen ist. „Am kommenden Montag startet ein weiterer Kurs, in dem man zum Hospizhelfer ausgebildet wird. Für die gut einjährige Ausbildung liegen uns 14 Anmeldungen vor“, berichtete Dorothee Gassenferth.

Urkunden überreicht

Im Rahmen des Dankeschönabends wurden den fünf neuen Begleitern Jutta Behrendt, Ursula Buckow, Peter Rotacker, Dagmar Horvath und Max Schöllhorn Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme an den entsprechenden Lehrgängen überreicht.

Nach der Vereinsgründung im Jahr 1996 wurden innerhalb von gut zwei Jahren die ersten 13 ehrenamtlichen Helfer ausgebildet. Im März 1998 startete der Hospizverein mit den Begleitungen. Derzeit gibt es 34 ausgebildete, ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter in Viernheim. Sie alle unterliegen der Schweigepflicht. Regelmäßig finden Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen statt.

Hauptziel der Arbeit ist es, die Lebensqualität der Menschen bis zuletzt zu erhalten, ihnen mit der erforderlichen Erfahrung, zugewandt und respektvoll zu begegnen. Darüber hinaus sollen die Angehörigen entlastet werden.

Der Hospizverein arbeitet mit Palliativmedizinern zusammen, um Patienten mit einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung optimal zu versorgen. Laut Verein wächst der Bedarf an Hospizhelfern. Aus diesem Grund bietet er Orientierungstage an, um weitere Hospiz- und Trauerbegleiter zu finden und auszubilden. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019