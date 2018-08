Anzeige

Viernheim.Anfang Juni 2018 rückte das Technische Hilfswerk (THW) Viernheim mitten in der Nacht zu einem Einsatz mit 30 Helfern und fünf Fahrzeugen nach Mannheim aus. Nach einem Starkregen bestand akute Einsturzgefahr bei einer Baugrube. Zu ersten Erdrutschen war es bereits gekommen. Gemeinsam mit den Mannheimer Kollegen und fünf weiteren Ortsverbänden wurde die Grube mit Spundwänden stabilisiert und mit Sandsäcken vor weiteren Überflutungen geschützt. Erst am Vormittag war der Einsatz beendet.

Mit dabei war damals auch der 18-jährige Leonardo Lumia, der gerade in die 55 Personen umfassende Einsatzabteilung aufgenommen worden war. Eingetreten in den Viernheimer Ortsverband ist er als „Bambino“ mit neun Jahren. Nach dem ersten Hineinschnuppern hat es ihm beim THW so gut gefallen, dass er gleich dabei geblieben ist. Nun ist er aktiver Helfer im 2. Bergungstrupp. Neben den Einsätzen ist er in der Jugendarbeit aktiv.

Mitglieder, die sich schon sehr lange im Ortsverband des THW engagieren, wurden nun im Ratssaal des Rathauses geehrt. Sie erhielten eine Urkunde sowie eine Anerkennungsprämie. An der Feierstunde nahmen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Johanniter Unfallhilfe teil. Für ihr langjähriges Engagement wurden Christian Busalt, Klaus-Peter Köhler, Winfried Engel (40 Jahre) und Volker Patzwaldt (40 Jahre) vom Land Hessen ausgezeichnet. Bei den Ehrungen des Ortsverbandes war Norbert Martin mit einem Engagement von 30 Jahren derjenige, der die längste Mitgliedschaft aufzuweisen hat. Bei der Ehrung nicht anwesend waren Thomas Schmitt (40 Jahre aktiv), Manfred Lütz, Egon März und Helmut Bugert (jeweils 50 Jahre). Nicht im Ratssaal vertreten war auch Roger Lütz, der eine Einsatzurkunde für einen Auslandseinsatz erhalten soll.