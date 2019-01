Dank für wichtige Signale in die Stadt

Viernheim.„Es war mir eine große Ehre, 20 Jahre lang in Viernheim sein zu dürfen“, verneigt sich Pfarrer Angelo Stipinovich vor den Gemeindemitgliedern. Lang anhaltender Beifall geben den Dank zurück an den beliebten Seelsorger mit Ecken und Kanten. Nach 20 Jahren geht Pfarrer Angelo Stipinovich einen neuen Weg – und der führt ihn aus Südhessen nach Namibia. An seinem letzten Wochenende in Viernheim

...