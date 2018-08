Anzeige

Viernheim.Irene Dannemann hält am morgigen Sonntag ihren ersten Gottesdienst in der Friedenskirche. Um 10 Uhr wird sie in dem Gotteshaus in der Konrad-Adenauer-Allee begrüßt. Dekan Arno Kreh führt die 58-Jährige offiziell am darauffolgenden Sonntag, 12. August, um 17 Uhr in ihr Amt ein.

Die promovierte Theologin wohnt bereits mit ihrem Mann in Viernheim und war zuvor im Wetteraukreis tätig. Dannemanns Vorgängerin Beate Schwenk hat die Friedenskirche im Oktober Richtung Darmstadt verlassen; Manfred Hauch vertrat sie in der Zwischenzeit. bur