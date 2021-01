Das Abwasser wird noch sauberer

Weinheim/Viernheim.Eine gute Nachricht kommt nicht selten mit einer schlechteren daher: Die Weinheimer Kläranlage erhält eine vierte Reinigungsstufe. Darüber freuen sich zunächst einmal die tierischen und pflanzlichen Bewohner der Weschnitz, in die die geklärten Abwässer geleitet werden. Doch die Sache hat für den Verbraucher auch einen Haken: Je nach Zinsbelastung wird sich – nach Inbetriebnahme der Anlage – das Abwasser um rund 30 bis 35 Cent pro Kubikmeter verteuern. Das ist der Preis für eine saubere Umwelt.

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, Vorsitzender des Abwasserverbandes Bergstraße, sowie die Bürgermeister Jürgen Kirchner (Hemsbach) und Matthias Baaß (Viernheim) präsentierten die Investition in die ökologische Zukunft gestern gemeinsam mit Hubert Ensinger, dem Geschäftsführer des Verbandes.

Warum ist das Vorhaben, das zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten wird, nötig? Die Gewässer sind heutzutage durch nicht biologisch abbaubare Nährstoffe sowie mit mikro- oder nanoskaligen Konzentrationen von Stoffen belastet, hierzu zählen Rückstände von Arzneimitteln, Körperpflegeprodukten (auch Mikroplastik) und hormonell wirksame Produkte, die so in den Kreislauf der Natur und damit ins Trinkwasser des Menschen gelangen.

Die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße reinigt das gesamte Abwasser von Weinheim, Laudenbach, Ober-Laudenbach, Hemsbach, Birkenau, Gorxheimertal, Hirschberg und Viernheim. Der Verband arbeitet also nicht nur interkommunal, sondern auch über Ländergrenzen hinweg. Vorreiter in der Region war das Klärwerk in Mannheim, das als erstes eine Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle einführte.

Die Weschnitz leidet

Mittlerweile haben in Baden-Württemberg zahlreiche Städte nachgezogen, so Ensinger. In Mannheim werden die geklärten Abwässer direkt in den Rhein geleitet, auch ohne vierte Reinigungsstufe seien die noch im Wasser vorhandenen Schadstoffe für einen solch mächtigen Fluss eher „Peanuts“. Für die insgesamt rund 60 Kilometer lange Weschnitz – im Fachjargon ein „geringer Vorfluter“ – dagegen nicht. Das ergaben Untersuchungen einer Studentin im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit.

Für das Regierungspräsidium in Karlsruhe stand damit fest: Handeln tut not. Es wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben (50 Prozent der Kosten übernahm das Land), an deren Ende drei mögliche Varianten standen: die Zugabe von Pulveraktivkohle, die Zugabe von granulierter Aktivkohle oder die Ozonung. Vom Ozon kam man wegen seiner Gesundheitsgefährdung schnell ab. Man entschied sich schließlich für den Einsatz von Pulveraktivkohle mit anschließender Sedimentation und Filtration des Abwassers. Neben einer Reduktion von Spurenstoffen um mindestens 80 Prozent im behandelten Abwasser wird durch den Einsatz der sogenannten Flockungsfiltration als letzte Behandlungsstufe ebenfalls eine weitergehende Reduzierung der Phosphor-Emissionen in die Neue Weschnitz erreicht.

Zwei große Becken

Gebaut werden für die vierte Reinigungsstufe unter anderem zwei große Becken. In das Kontaktbecken kommen die geklärten Abwässer und werden mit Pulveraktivkohle versetzt. Dann wird die Kohle wieder aus dem Wasser gefiltert und dem zu pressenden Klärschlamm zugegeben. Dieser wird dann verbrannt und sorgt so für Energiegewinnung. Bislang erzeugt die Kläranlage rund 20 bis 25 Prozent Energieüberschuss. Er wird an die Stadtwerke Weinheim verkauft.

Diese Energiemenge wird man für den Betrieb der neuen Reinigungsstufe in Zukunft selbst benötigen. Somit fallen jährlich rund 100 000 Euro, die man durch den Verkauf der Energie verdient hat, weg. 20 Prozent der Gesamtkosten – inklusive der Planung – fördert das Land Baden-Württemberg mit einem Zuschuss. Noch ist der Bau nicht Pflicht und die Fördertöpfe sind voll. Das könnte bald schon ganz anders aussehen. Awa

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021