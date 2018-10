Das etruskische Wunder vor über 2000 Jahren

Viernheim.„Auf den Spuren der Etrusker“ waren die Mitglieder der Amici d’Italia schon lange unterwegs. Die ersten Studien dieser Kultur vor über 2000 Jahren begeisterten sie bei dem Besuch der Etrusker-Ausstellung im Landesmuseum Karlsruhe. Eindrucksvoll präsentierte auch Stefan Ackermann Leben und Kunst der Etrusker sowie das spätere Mittelalter in diesen Städten Umbriens, der Südtoskana und in einem Zipfel Latiums bei einem Lichtbildervortrag.

Die 23 Teilnehmer dieser Studienreise konnten sich bei ihren Erkundungen in Orvieto, Sovana, Pitigliano, Cerveteri, Montefalco, Assisi, Perugia und Gubbio ein Bild vom Leben und der Kultur der Etrusker und von der Entwicklung des Städtebaus im Mittelalter in diesem Teil Italiens machen. Diese Zeitreise begann auf den Spuren der Etrusker an ihren freigelegten kunstvoll gestalteten Nekropolen. Grabanlagen im Stil griechischer Tempel bei dem Städtchen Sovana bildeten den Auftakt, ebenso die in den Tuffstein gegrabenen Hohlwege. Obwohl dieses Städtchen nur 900 Einwohner hat, besitzt es eine mittelalterliche Kirche und einen Dom. Außerdem steht hier das Geburtshaus von Papst Gregor VII, der Heinrich IV nach Canossa beorderte.

Unterirdische Gräber

In Cerveteri war man in einem Grabgelände mit pilzförmigen; begehbaren Bauten, die den etruskischen Wohnhäusern nachgebildet waren. In Tarquinia sind die unterirdischen Gräber, von denen nur ein Bruchteil ausgegraben ist, mit großartigen Fresken geschmückt, die vor 2500 Jahren geschaffen wurden – alles Zeichen einer außergewöhnlichen Totenkultur. Auf mächtigen Tuffstein-Felsmassiven entstanden im Mittelalter Städte, die sich durch die Schönheit ihrer Palazzi und Dome auszeichnen. Den vielleicht schönsten Dom Italiens lernten die Viernheimer Gäste bereits am ersten Tag ihrer Studienreise in Orvieto kennen. Die Fassade des gotischen Doms aus dem 13. Jahrhundert ist komplett mit Mosaiken geschmückt. Hier wurde im 13. Jahrhundert das Fronleichnamsfest eingesetzt infolge eines Wunders mit einem blutdurchtränkten Korporale, das im Dom in einem kostbaren Reliquienschrein aufbewahrt wird.

Die wunderschöne toskanische Stadt Pitigliano auf einem lang gezogenen Tuffstein-Felsen hat die Viernheimer Amici besonders begeistert. Auf dem Weg nach Assisi liegt Montefalco, das unbedingt besucht werden musste – nicht nur wegen seiner schönen Lage und Aussichten, sondern auch wegen seines berühmten Weines. Hier gedeiht die italienische Nobeltraube Sagrantino. Ihre außergewöhnliche Qualität bestätigten auch die Viernheimer bei einer Kostprobe.

Besuch in Assisi

Obwohl Assisi keine etruskische Vergangenheit hat, war die Stadt doch ein Höhepunkt dieser Studienreise. Schließlich ist die weltweit bekannte Basilika des heiligen Franziskus (1182 bis 1226) das Ziel vieler Pilger und Kunstfreunde aus aller Welt. Doch nicht nur der sakrale Bereich begeisterte die Reisegruppe, sondern auch die sehr gepflegte Stadt. Nachdem die Studienreise in Orvieto im Grandhotel Italia begann, war für die letzten Tage das „Sangallo Pallace Hotel“ in Perugia das Quartier der Reisegruppe.

An Perugia wird man sich zunächst an die Rolltreppen erinnern, die die Unterstadt mit der Altstadt verbinden. Besonders sehenswert sind auf einem der schönsten Plätze Italiens die Maggiore Fontana und der Palazzo dei Priori aus dem 14. Jahrhundert, in dem das Rathaus und das umbrische Nationalmuseum untergebracht sind, sowie die Reste etruskischer Stadttore. Zum Finale dieser Reise ging es nach Gubbio, das nach Meinung seiner Bewohner die schönste mittelalterliche Stadt Italiens ist. Hier entstand die erste Franziskus-Kirche, man sieht eine mittelalterliche Wollfabrik und die Reste eines ehemaligen römischen Theaters.

Wertvolle Funde

Ob die Etrusker schon etwas vom Wein verstanden, ist unwahrscheinlich. Im heutigen Italien jedoch ist der Wein ein hohes Kulturgut. So empfand man es bei einer Verkostung in einem Weingut in den trasimenischen Weinbergen und am letzten Tag der Reise in einem Weinmuseum der weltbekannten Winzerfamilie Lungarotti. Seit 200 Jahren sammelt die Familie in ihren weitläufigen Weinbergen und Olivenhainen Funde von Etruskern, Römern und aus dem Mittelalter. Den Viernheimer Gästen wurden besonders wertvolle etruskische Bronzegefäße gezeigt. Auch zur Besichtigung der Kellerei und eines Ölmuseums wurden die Gäste eingeladen.

Den Beitrag landwirtschaftlicher Betriebe zum Tourismus (Agroturismo) lernten die Viernheimer Gäste im Restaurant eines solchen Betriebes kennen und fanden hier die großartige Leistung der italienischen Gastronomie bestätigt. Es war auch der ideale Rahmen, dem Vorsitzenden Gerhard Schindlbeck und Petra Kempf für die gute Organisation und den reibungslosen Ablauf dieser informativen Reise zu danken. H.T.

