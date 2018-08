„Das Gefühl, etwas Gutes zu tun“

Viernheim.„Es war geplant, dass ich eine Bewohnerin duschen sollte –aber dann wollte sie nicht mehr“, erinnert sich Lisa Zimmermann an ihre praktische Abschlussprüfung. Was tut man in so einem Fall? „Plan B“ sagen Azubi und ihre Praxis-Anleiterin wie aus einem Mund. Weil Plan B, das Waschen per Hand, gut funktioniert hat, konnte Lisa Zimmermann erfolgreich ihre Ausbildung zur Altenpflegehelferin abschließen. Die einjährige Ausbildung hat die Altenpflegeschülerin zusammen mit Renata Tallarita im Viernheimer Forum der Senioren (FdS) absolviert.

Und die beiden Schülerinnen bestanden die dreiteilige Prüfung mit Bestnoten – Renata Tallarita (1,0) und Lisa Zimmermann (1,2) schnitten als jahrgangsbeste Schülerinnen ab. Auf den Beruf ist Lisa Zimmermann über verschiedene Praktika während der Schulzeit gekommen. „Einzelhandel oder Erzieher waren aber nichts für mich“, hat sie festgestellt und sich dann im Pflegeberuf ausprobiert – im FdS, im Wohnbereich 1. Genau dort hat sie dann auch ihre Ausbildung angefangen.

Irma Pooth hat die Auszubildende begleitet und alles beigebracht, was man wissen muss. „Natürlich gehört die pflegerische Versorgung zu den Hauptaufgaben, dabei können die Bewohner durchaus noch mithelfen. Betten werden bezogen und beim Essen und Trinken geholfen“, zählt die Praxis-Anleiterin auf.

Danach steht die schriftliche Dokumentation aller Arbeitsschritte auf dem Schichtplan. Einen Nachtdienst ableisten oder Medikamente richten und verabreichen – das dürfen Schülerinnen und Helferinnen dagegen nicht, das ist den Fachkräften vorbehalten. Lisa Zimmermann will zur Fachkraft werden und ihre Ausbildungszeit um zwei Jahre.

Dann ist sie examinierte Altenpflegerin und kann weitere Zusatzqualifikationen erwerben. „Ich könne mir schon vorstellen, möglicherweise auch Praxis-Anleiterin zu werden“, hat Lisa Zimmermann vage Vorstellungen. Ihre Erfahrung kann sie dann an neue Auszubildende weitergeben. Das Forum der Senioren bietet aktuell zwölf eigene Ausbildungsplätze an. „Wir haben alle Stellen belegt. Das ist unsere Chance, Fachkräfte zu bekommen, wenn wir sie selbst ausbilden“, erklärt Betriebsleiter Jürgen Hoock. Nach wie vor sind Pflegekräfte rar gesät, einige Stellen muss das FdS über Zeitarbeitsfirmen abdecken.

„Die Stationen sind gemischt besetzt mit examinierten Altenpflegern, Altenpflegehelfern und angelernten Hilfskräften“, zählt Pflegedienstleiterin Sandra Schnepf auf. Das FdS könne deshalb Personalzuwachs gebrauchen. Ein Praktikum zum Hineinschnuppern in den Beruf ist jederzeit und für jeden Zeitraum möglich. Für die einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer müssen die körperlichen und geistigen Voraussetzungen bestätigt werden. Wenn man die Ausbildung mit einer besseren Note als 2,5 abschließt, kann man die zweijährige Ausbildung zur examinierten Altenpfleger folgen lassen. Absolventen mit mittlerer Reife und Abiturienten können direkt die Fachkraftausbildung angehen. Das Gehalt ist festgesetzt und richtet sich nach dem TVöD. „Für ein Ausbildungsgehalt ist der Verdienst ordentlich“, war Lisa Zimmermann mit der Entlohnung zufrieden. Das Einstiegsgehalt liegt bei Altenpflegehelfern bei rund 2300 Euro, bei den examinierten Altenpflegern bei etwa 2600 Euro.

„Lass’ ich mir nicht schlecht reden“

„Soziale Berufe sind allgemein nicht ausreichend vergütet“, bedauert Sandra Schnepf und wirbt dennoch für den Beruf mit seinen vielfältigen Aufgaben: „Altenpflege ist viel mehr, als nur den Po abwischen“. Irma Pooth und Lisa Zimmermann können das nur bestätigen. „Mir gibt der Beruf so viel, das lass’ ich mir nicht schlecht reden“, sagt Irma Pooth. Lisa Zimmermann entgegnet allen, die ihre Berufswahl nicht verstehen können: „Ich habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Mir macht das Spaß, was ich tue. Und mir ist es ganz egal, was andere sagen.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018