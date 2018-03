Das Geheimnis der craniosacralen Heilkunst

Anzeige

Viernheim.Der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung ist bemüht, den Mitgliedern und Besuchern seiner Vorträge sowohl seit Jahrhunderten bewährte Heilmethoden als auch bedeutende, von Wissenschaftlern erkannte Möglichkeiten der Selbstheilung zu vermitteln. Das erfuhren die Besucher eines Informationsabends in der Kulturscheune mit dem Heilpraktiker Ramraj Löwe, Leiter der Schule für CranioSacral Healing im Mörlenbacher Ortsteil Vöckelsbach.

Selbstheilung ermöglichen

Er stellte die craniosacrale Heilkunst als eine sanfte und zugleich tief wirkende Heilmethode vor. Sie verbinde genaue, anatomisch-wissenschaftlich begründete körperliche Behandlung, fein abgestimmte Energiearbeit und therapeutisches Begleiten innerer Prozesse. Diese Heilkunst ermögliche eine Selbstheilung in allen Bereichen des Körpers. Zentraler Bezug sei dabei die Verbindung mit der Gesundheit, die in jedem lebendigen Organismus vorhanden ist und sich im craniosacralen Rhythmus ausdrückt. Bei seinem Vortrag erklärte der Referent die Entwicklungsgeschichte dieser Heilkunst und zeigte an einigen Beispielen die Wirkung bei ihrer Anwendung. Aufgestellt wurden diese Lehren von Dr. Sutherland und dessen Schüler. Dazu gehören verschiedene Richtungen der körperorientierten Psychotherapie sowie Elemente aus der Hypnotherapie. Ziel sei es, eine Kontaktaufnahme mit sich selbst herzustellen. Dadurch werde die Verbindung mit den inneren Selbstheilungskräften erreicht.

„Der Körper antwortet auf diese Kontaktaufnahme mit spezifischen Reaktionen“, erklärte Löwe. Dies seien feine Ausgleichsbewegungen und pulsierendes Gewebe. Verhärtete Stellen würden wieder weicher. „Es sind Anzeichen dafür, dass die innere Selbstregulation wieder in Gang kommt. Veränderungen, die auf diese Weise ermöglicht werden, sind meist tiefgreifender und nachhaltiger als alles, was durch äußeres Eingreifen bewirkt werden könnte“, beschreibt Löwe die Erkenntnisse bei einer solchen Erkundung.