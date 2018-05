Anzeige

Neue Wanderpokale für Meister

Einen großen Erfolg nannte Karin Rein die Vereinsmeisterschaften in Grasgehren. Die besten Ergebnisse erzielten Tim Achilles bei den Alpinen und Kai Jaenicke bei den Snowboardern, und erhielten den neu gestalteten Wanderpokal. Der lange Beifall war Zeichen der Anerkennung für diese sportliche Leistung bei den Vereinsmeisterschaften. Eine besondere Würdigung ihrer Arbeit bei der Pflege des Skistadls und bei der Organisation der Belegung erfuhren Georg und Hedi Broos, wofür sich Rein mit einem symbolischen Geschenk und einem Blumengebinde bedankte.

Zu den Erfolgen im Jahresprogramm 2017 haben auch die Helfer, die bei der Ausrichtung der Feste verantwortlichen waren, beigetragen. In ihrem Bericht erinnerte die Vorsitzende an den gelungenen Neujahrsempfang, an den Kinderfasching und das Heringsessen, an die Freuden beim Spargelessen, an die traditionelle Bewirtung mit Wellfleisch zur Kerwe sowie an die Bayischen Abende. Als besondere Höhepunkte nannte sie das Wiesenfest und den gelungenen Kabarettabend mit Dr. Markus Weber.

Geordnete Finanzen

Die geordneten Finanzen des Ski-Clubs waren die Voraussetzung für das erfolgreich verlaufene Jahresprogamm 2017. Dazu hat die Vermietung des Skistadls wesentlich beigetragen. Verantwortlich für die Vermietung war Ursula Achilles, deren Leistung die Vorsitzende lobend erwähnte. Besondere Aufmerksamkeit der Mitglieder fanden der Kassenbericht und der Haushaltsplan der Schatzmeister Stefan Haas und Kai Jeanike. Die Rechnungslegung wurde getrennt für den sportlichen und geselligen Bereich erstellt. Dabei standen die Förderung des sportlichen Betriebs sowie die Verpflichtungen der Stadelfinanzierung im Vordergrund. Auf dieser Grundlage stellten die beiden Schatzmeister auch den Haushaltsplan für 2018 mit dem Ziel einer „Schwarzen Null“ vor. Vertieft wurde diese verantwortungsvolle finanzielle Planung auch durch den Bericht der Kassenprüfer, den Horst Issing vortrug, verbunden mit dem Dank an den gesamten Vorstand, der danach einstimmig entlastet wurde. Auf der Grundlage des erfolgreich verlaufenen Jahresprogramms soll auch das Jahresprogramm 2018 die Arbeit des Ski-Clubs prägen. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.05.2018