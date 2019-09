Das historische Bechtheim erkundet

Viernheim.Rund 30 Personen des Fördervereins Sankt Aposteln unternahmen einen Ausflug nach Bechtheim in Rheinhessen. Die Anreise erfolgte mit dem Bus. In Bechtheim besuchten die Teilnehmer zunächst die heilige Messe in der Lambertus-Basilika, die der ehemalige Kaplan von Sankt Aposteln, Heiko Heyer, zelebrierte. Im Anschluss an die Messe fand ein Umtrunk im Pfarr- und Jugendheim der Gemeinde statt.

Nach einem deftigen Mittagessen nahmen die Viernheimer an einer Stadtführung durch Bechtheim teil. Thema der Führung war das historische Bechtheim. Während des Rundgangs erfuhren die Ausflügler einiges über die Lebensart aus längst vergangenen Tagen. Passend zu dem schönen Weinort fand zum Abschluss des Tages eine Weinprobe im Weingut „Weinreich“ statt. Im Anschluss ging es mit dem Bus wieder in Richtung Viernheim. Für das nächste Jahr ist wieder ein Ausflug im Herbst geplant.

Der Förderverein Sankt Aposteln wurde im Jahr 1996 für die Finanzierung der Innenrenovierung der Apostelkirche gegründet. Die Hauptaktivitäten in jedem Jahr sind die Organisation der musikalischen Aufführung im Pfarrgarten Sankt Aposteln an den Pfingstfeiertagen und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Außerdem können während des ganzen Jahres im Weltladen diverse Produkte gekauft werden.

Neben den Projekten zur Renovierung der Apostelkirche pflegt der Förderverein Sankt Aposteln auch die Geselligkeit. So findet an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr ein Stammtisch im Alten Brauhaus statt. Zu diesen Treffen sind sowohl Mitglieder als auch Freunde des Fördervereins willkommen. red

