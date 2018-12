Das Lernmobil wächst weiter

Viernheim.Der Verein Lernmobil hat seine Mitgliederversammlung im „Haus am Schlangenpfad“ abgehalten. Erster Vorsitzender Otto Geiß legte den Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr 2017 vor. Das Volumen des Jahresumsatzes konnte wie in den vergangenen Jahren gesteigert werden, im abgelaufen Geschäftsjahr um 26 Prozent. Diese Steigerung gehe hauptsächlich auf die Ausweitung der Bildungsangebote im Bereich der Sprachförderung bei den Integrationskursen zurück. Vier Fünftel der Einnahmen müssten für die anfallenden Personalkosten eingesetzt werden.

Als Verein von der Größe eines „mittelständischen Unternehmens“ bringe Lernmobil viele Menschen in Arbeit. Geiß dankte allen Mitarbeitern, den vielen ehrenamtlichen Integrationslotsen und Bildungspaten in den verschiedenen Einrichtungen des Vereins für die geleistete Arbeit. In den Dank für die Unterstützung des Bildungsträges Lernmobil bezog er auch die Spender, Sponsoren und Stiftungen mit ein.

Entlastung des Vorstands

Der anschließende Bericht der Kassenprüfung von Burkhard Thielmann und Walter Keuker bestätigte einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss, und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Brigitta Eckert und Gerd Baltes unterrichteten die Mitgliederversammlung über die Entwicklungen in den Abteilungen des Lernmobil. Zurzeit ist der Verein in mehreren Kommunen des Kreises Bergstraße mit seinen Bildungsangeboten vertreten. Die Abteilung Erwachsenenbildung „Sprache und Integration“ bietet eine Vielzahl von Integrationskursen mit verschiedenen Formaten von Viernheim über Lampertheim und Bürstadt bis nach Biblis und Groß-Rohrheim an. Neu im Bildungsangebot sind die berufsbezogenen Sprachkurse. Weiterhin ist der Verein Ausbildungsträger für Integrationslotsen im Kreis Bergstraße. Im Kinder- und Jugendbereich ist das Lernmobil Träger von insgesamt fünf Grundschulbetreuungen in Viernheim und Lampertheim.

Am Hort am T.I.B., einem Bildungsort für Kinder aus zugewanderten Familien, wurde das Leseförderzentrum neu konzipiert. Geregelt ist das in einem Kooperationsvertrag zwischen der Stadt, dem staatlichen Schulamt und dem Lernmobil. Neu gestaltet wird der Leseförderbereich an allen Schulen Viernheims, an denen neuzugewanderte Kinder und Jugendliche in Intensivklassen gefördert werden. In einem fast zweijährigen Entwicklungsprozess wurde zusammen mit Hande Birkalan-Gedik, Gastprofessor der Goethe-Universität Frankfurt, das Familienbildungsprogramm „Als Familien sind wir stark“ erarbeitet. Die Umsetzung des Programms soll in verschiedenen Kommunen des Kreises in Kooperation mit der Hessenstiftung erfolgen. Gefördert wird das Programm von der hessischen Landesregierung.

Der Bereich der Schülerbetreuung wurde seit 1. August durch die Übernahme der Trägerschaft der Ganztagsbetreuung an der Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim erweitert. In der „Woche der Vielfalt“ im vergangenen Juni war der Verein Lernmobil täglich mit mehreren Angeboten beteiligt. Ein Höhepunkt des Jahres 2018 war der „Leitbildtag“ des Lernmobil im August, der im Bürgerhaus stattfand. Das seit Anfang 2017 mit der Beratung des Organisationsentwicklers Mohammed El Hachimi in mehreren Schritten entwickelte Leitbild „Das sind wir - das macht uns aus“ wurde an diesem Tag verabschiedet. Das Leitbild spiegelt die Vielfalt der Menschen und Kompetenzen des Vereins Lernmobil wider. Im weiteren Verlauf der Sitzung nahm die Versammlung einen Vorschlag des Vorstands zur Neufassung der Satzung einstimmig an. Mit der Änderung soll der Verein für die Anforderungen der Zukunft angemessen aufgestellt und die Weiterentwicklung des Lernmobil gesichert werden. red

