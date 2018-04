Das Lokalderby sorgt noch einmal für Spannung

Anzeige

Viernheim.Für die beiden Viernheimer Vertreter ist die Saison in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim eigentlich schon gelaufen. In der Tabelle sind keine großen Sprünge mehr zu erwarten und mit dem Titelrennen oder dem Abstiegskampf hat man längst nichts mehr zu tun. Trotzdem steht den beiden Lokalrivalen noch ein Höhepunkt ins Haus. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es nämlich im Waldstadion zum mit Spannung erwarteten Lokalderby.

In der Hinrunde trennten sich die SG Viernheim und der TSV Amicitia II mit einem 1:1-Unentschieden, nachdem die Blaugrünen spät ausgeglichen hatten. Hussin Al Nemr hatte nach einer guten halben Stunde das 1:0 markiert, Miguel Angelo Ferreira Maurcio war zur Stelle und markierte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Das hektisch verlaufene und spielerisch nicht hochklassige Stadtduell hatte im Herbst vergangenen Jahres bei bestem Wetter gut 250 Zuschauer angelockt. Ähnlich groß könnte das Interesse auch am Sonntag sein.

Auch wenn es nur um drei Punkte geht hat der Vergleich seinen besonderen Reiz, spielt dabei doch auch das Prestige eine enorm große Rolle. Sieben Spieltage stehen noch aus. Die junge Mannschaft des TSV Amicitia hat ihre Aufgaben bisher bestens erfüllt und zählt zu den angenehmen Überraschungen der Saison. Zuletzt musste das Team von Trainer Uwe Beck allerdings unnötig viele Federn lassen, auch weil mehrere Stammkräfte ersetzt werden mussten.