Das Mathe-Abi gründlich vorbereiten

Viernheim.Im neuen Jahr bietet die Volkshochschule (VHS) einen Mathematikvorbereitungskurs für die Abiturprüfung unter der Leitung von Ilona Becker an. Alle Abiturthemen werden wiederholt. Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen werden besprochen.

Themen sind: Analysis – Bestandteile der Kurvendiskussion wie etwa Ableitungs- und Integrationsregeln zu ganzrationalen- und einfachen gebrochenrationalen Funktionen, Exponentialfunktionen und Abi-Aufgaben. Lineare Algebra: Grundlagen, etwa Abstände und Lagebeziehungen von Geraden, Parameter- und Koordinatenform der Ebene, Winkel und Abituraufgaben. Stochastik: Prüfung auf stochastische Abhängigkeit und Unabhängigkeit, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Bernoulli-Formel, Lotto-Formel und Hypothesentests. Der Kurs vermag es nicht, versäumten Lehrstoff aus mehreren Jahren zu kompensieren. Aber er möchte in Vergessenheit geratenes Wissen wieder präsent machen. Der Kurs wird am 12., 13. 19. und 20. Januar jeweils von 11 bis 14 Uhr, im „Alten Kino“ in der Ludwigstraße 23, stattfinden. Die Gebühr beträgt 56 Euro. Anmeldungen an die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4) unter 06204 / 988 402 oder online. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018