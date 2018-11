Das Miteinander aktiv gestalten

Viernheim.Das „Viernheimer Forum der Religionen“, das den interreligiösen Dialog im Gemeinwesen pflegt, entstand im Jahr 2014 aus einem Beteiligungsforum der Stadt Viernheim. Mittlerweile ist das Forum eines der acht Handlungsfelder der „Steuerung der Viernheimer Integrationsarbeit“ unter dem Vorsitz des Bürgermeisters. Organisiert wird das Handlungsfeld „Interreligiöser Dialog“ vom Verein Lernmobil. Vertreten sind in der Planungsgruppe Mitglieder der christlichen und der muslimischen Gemeinden Viernheims sowie interessierte Bürger. Kürzlich kam das Forum der Religionen zu seinem jährlichen Workshop zusammen, an dem auch Bürgermeister Matthias Baaß zeitweise teilnahm.

Aufgabe des Forums

Aufgabe und Auftrag des Forums der Religionen ist die gemeinsame Arbeit an einem friedlichen Zusammenleben sowie Zusammenarbeiten der verschiedenen Religionsgruppen im Gemeinwesen. „Wir leben in einer Welt, die immer kleiner wird. Immer mehr Menschen unterschiedlichster Glaubensrichtungen treffen aufeinander. Dieses Miteinander muss aktiv gestaltet werden, da sonst Vorurteile entstehen und es zu einer Kluft zwischen den Religionen kommt. Um dies zu verhindern, brauchen wir den interreligiösen Dialog. Wir brauchen Foren, in denen Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig kennenlernen, Vorurteile abbauen und so einen Beitrag für den Zusammenhalt leisten. Je vielfältiger eine Gesellschaft ist, desto vielfältiger sind auch die Gedanken, die Lebensweisen, die Ideen dieser Gesellschaft.“ Diese Grundaussage formulierte Selma Emekci, Mitglied der Planungsgruppe, im Vorfeld auf dem Beteiligungsforum.

Dr. Gerd Baltes begrüßte im „Haus am Schlangenpfad“ die Teilnehmer des Forums und dankte für die engagierte Arbeit im vergangenen Jahr. Höhepunkt der Aktivitäten war eindeutig im Juni die „Woche der Vielfalt“, an der das Forum täglich mit einer Veranstaltung beteiligt war. Die anschließende Moderation des Workshops lag in den Händen von Harald Hofmann. Nach über drei Jahren Arbeit des Forums war es seine Aufgabe, zusammen mit der Planungsgruppe ein Resümee zu ziehen. Aufgrund personeller Veränderungen und Reflexion der Wirkung im Gemeinwesen wurde der Workshop unter zwei Leitfragen zusammengefasst: „Wer sind wir? Und was wollen wir in Zukunft?“ Als wichtiger Schritt wurde eine verstärkte und transparentere Wirkung in der Öffentlichkeit herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang konnte nach längerer Vorarbeit das neue Logo des Forums verabschiedet werden: Drei stilisierte Personen stehen in einem regen, offenen und gleichberechtigten Austausch im Dialog.

Eine höhere Präsenz und größere Wirkung wird weiterhin erwartet durch eine intensivere Pressearbeit und dem Auftritt in verschiedenen digitalen Medien. Eine Arbeitsgruppe wird sich dabei um die Erstellung eines „Interreligiösen Kalenders“ kümmern, in dem die großen Feste der verschiedenen Religionen und Konfessionen aufgelistet werden. Erklärt und kommentiert werden sollen Feste und Rituale für die Leser in einer zukünftigen Kolumne in den Presseorganen.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit des Forums der Religionen soll das Aufgreifen von Themen aus den Gemeinden sein, die gerade auch kontrovers, einem offenen Dialog entsprechend, diskutiert werden sollen.

Ein Ziel bleibt dabei auch, diesen Dialog durch öffentliche Veranstaltungen in das Gemeinwesen zu tragen. Das Forum möchte sich damit mit kleinen Schritten auf einen langen Weg mit großer Wirkung begeben. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018