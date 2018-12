Das mobile Menü bringt der Bufdi

viernheim.An jedem Vormittag ab 9.30 Uhr rollen die weißen Transporter der Arbeiterwohlfahrt durch die mitunter engen und verwinkelten Straßen Viernheims und bringen das „mobile Menü“ zu den – zumeist betagten – Kunden. Das ist an sich kaum anders als vor 45 Jahren, als die Awo in Viernheim mit „Essen auf Rädern“ startete. Heute allerdings sitzen Menschen am Steuer wie Cedrik Helbig, Lennard Holm und

...