Das neue Jahr mit neuer Fremdsprache beginnen

viernheim.Am 21. Januar beginnt das neue Semester der Volkshochschule Viernheim – es ist eine Gelegenheit, eine neue Fremdsprache zu erlernen. Im Angebot der VHS gibt es Kurse für Anfänger in den Sprachen Englisch, Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch. Auch Deutsch als Fremdsprache ist im Angebot. Alle Einzelheiten und weitere Informationen gibt es online unter vhs.viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 84 02. Anmeldungen nimmt die VHS online und in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus entgegen.

Wer schon Kenntnisse erworben hat, kann in einem der Fortgeschrittenen-Kurse seine Fähigkeiten vertiefen. Die Kurse bauen aufeinander auf und haben somit alle ein unterschiedliches Niveau. Es werden auch reine Wiedereinsteiger-Kurse angeboten wie beispielsweise der Kurs „Welcome back to English“ oder ein „Französisch-Konversationskurs“. Generell sind Quereinsteiger nach Angaben der VHS in jedem der Sprachkurse willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit einer Schnupperstunde, um den richtigen Sprachkurs beim Ausprobieren zu finden. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019