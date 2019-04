Das neue Leben gemeinsam feiern

Viernheim.Die Erzieherinnen der Kita St. Michael haben Eltern und Kinder vor kurzem zu einem Familiennachmittag eingeladen. Gemeinsam mit dem Gemeindereferenten Herbert Kohl.

Alle haben sich um 16 Uhr in der Kirche getroffen. Dort wurde die Auferstehungsgeschichte „Drei Frauen am Grab“ vorgelesen und gespielt. Im Anschluss sind alle zur nächsten Station in den Garten der Kita gegangen. Dort war das Thema: „Jesus lebt, auch die Natur erwacht zu neuem Leben!“ Mit einem Gebet haben sich die Teilnehmer des Nachmittags für das neue Leben im Frühling bedankt. Alle Kinder durften sich eine Blume nehmen, die sie in ihren jeweiligen Gruppen am Kreuz in eine Vase stellten.

An einer weiteren Station im Garten war das Thema: „Aus dem Ei schlüpft neues Leben“. Diese Station nahm Bezug auf das Spenden-Ei, das die Kita die Fastenzeit über begleitete. Es kamen 545 Euro zusammen, die nun an Pfarrer Angelo Stipinovich nach Namibia überwiesen werden. Pfarrer Stipinovich wird Hühner kaufen – für das Aids-Waisenhaus und den Kindergarten Makandu. Für die Kinder sollen zudem noch Bälle zum Spielen gekauft werden.

Mit einem kleinen Umtrunk und verschiedenen Dips, die die Kinder mit den Erzieherinnen am Vormittag vorbereitet hatten, endete der Frühlingsnachmittag. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019