Viernheim.Der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung überrascht immer wieder mit interessanten Vorträgen. Zu diesen Vortragsthemen gehörte auch eine Darstellung der chinesischen Harmonielehre Feng Shui aus dem 9. Jahrhundert. In der Kulturscheune machte als Referentin Eva Katharina Scharowski die Besucher dieses interessanten Vortrags mit dem Zusammenwirken der verschiedenen Energiefelder in und um die Menschen vertraut, welche die Grundlage des spirituellen Feng Shuis sind. Aus dem weiten Feld der Anwendung zeigte sie den Einfluss dieser Harmonielehre bei der Gestaltung der Wohnumgebung, welche sie als den Spiegel der Seele bezeichnete und eine Harmonisierung des Menschen mit seinem Zuhause zur Folge habe.

An verschiedenen Fallbeispielen zeigte die Referentin, welche Folgen eine belastende Wohnungsumgebung durch falsche Anordnung der Räume und durch unpersönliche Ausstattung haben kann. Sie verwies aber in jedem dieser Fälle auch auf die Möglichkeit, diese schädlichen Einflüsse zu vermeiden und mit Hilfe von Feng Shui das Leben in neue Bahnen zu lenken. Hierbei nutzt Feng Shui die wechselseitige Beziehung der Energiefelder mit dem Wissen, dass alles auf der Welt aus Energie besteht, wir selbst sowie unser Umfeld. Mit spirituellem Feng Shui ist es möglich, durch die richtige wechselseitige Nutzung dieser Energiefelder den gewünschten Erfolg der Harmonisierung zu erreichen. Auf diese Weise können auch Konflikte innerhalb der Familie und Partnerschaft gelöst werden. „Oft sind es nur kleine Veränderungen, die Großes bewirken“, zeigte die Referentin an verschiedenen Beispielen. Ziel von Veränderungen durch Feng Shui sei es, die eigene und die umgebende Energie zu nutzen. Auch das demonstrierte die Referentin an ganz praktischen Beispielen. Die schlechte, gebeugte Haltung eines jungen Mädchens wurde durch die Energielast als Ausstrahlung einer schrägen Decke verursacht. Als einen falschen Energiestrom entdeckte man die Verhältnisse in einem Badezimmer. Ein Zeichen für die richtige Wohnumgebung sei das Gefühl ungestörten Wohlbefindens. Eva Katharina Scharowski bemerkte, dass auch Architekten die Grundsätze der Feng-Shui-Harmonielehre bei der Anordnung und Gestaltung von Wohnräumen nutzen. Im Gegensatz zur Hinwendung menschlichen Denkens zu Technik und Geld seien die Bezugspunkte im spirituellen Feng Shui der Mensch und die Erde mit dem Ziel der Selbstwahrnehmung und Bewusstseinserweiterung, denn Feng Shui entstand mit dem Wissen, dass der Geist der Menschen die Welt bewegt. Schon während ihres Vortrags schloss die Referentin das Publikum mit Fragen und Antworten in diese Informationsvermittlung ein und musste auch danach noch viele Fragen beantworten. Man merkte ihr langjähriges Studium dieser daoistischen Harmonielehre aus China. Sie genießt als Leiterin des Zentrums für Feng Shui und Bewusstsein in Schriesheim einen hervorragenden Ruf in diesem Bereich.

Die stellvertretende Vorsitzende des Naturheilvereins, Ingelore Bonfert, dankte der Referentin für den Vortrag und lud die Gäste zu einer Tagesfahrt am Samstag, 28. April, nach Dillingen ein, um einen im Entstehen befindlichen „Essbare Wildpflanzen“-Park zu besichtigen. H.T.