Datenbank soll Geschäfte unterstützen

Viernheim.Die Stadt hat die Initiative „Viernheimer für Viernheim – Unsere Stadt braucht uns jetzt!“ ins Leben gerufen, um Unternehmen zu unterstützen, die durch die Corona-Krise finanzielle Probleme bekommen haben. Darauf macht die Wirtschaftsförderung in einer Pressemitteilung aufmerksam. Eine Verordnung der Hessischen Landesregierung hat viele Geschäftsinhaber und Gastronomen dazu gezwungen, ihre Betriebe zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber auch Unternehmen aus anderen Bereichen haben große Umsatz-Einbrüche zu verzeichnen. Trotzdem laufen die finanziellen Verpflichtungen für Miete, Personal und Nebenkosten weiter.

Seit einigen Tagen gibt es nun auf der städtischen Internetseite viernheim.de eine Datenbank, in der angegeben ist, welche Unternehmen weiterhin geöffnet sind und welche Leistungen sie anbieten. Verzeichnet sind in der Datenbank meist Adresse, Telefonnummer, Internetseite und Öffnungszeiten der Unternehmen. Zudem ist angegeben, ob etwa ein Lieferdienst oder Online-Handel angeboten wird. Daneben findet sich ein Hinweis darüber, ob sich das Angebot an „alle Viernheimer“, nur an die Risikogruppe oder an „Viernheim und Umgebung“ richtet. Verfügbar sind unter anderem Angebote aus den Bereichen Lebensmittelhandel, Gesundheit, Computertechnik, Elektrotechnik, Mobilfunk, Bürobedarf, Nachhilfe, Lieferdienste, Reinigung, Bekleidung, Pflegeprodukte, Blumen sowie Tabak und Zeitschriften. Das inzwischen mehr als 16 Seiten lange pdf-Dokument wird laut Pressemitteilung täglich aktualisiert.

Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz ruft die Bürger dazu auf, „diese Unternehmen gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“. Jeder könne dazu beitragen, „dass in Viernheim während und auch nach der Krise das vielfältige Angebot erhalten bleibt“. Unternehmen können sich auf der städtischen Internetseite kostenfrei in die Liste eintragen. red

Info: Liste und weitere Informationen unter viernheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020